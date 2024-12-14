Схоже на "Шубу", але готується набагато простіше: ідеальна страва на Різдво
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Готується дуже просто та швидко
Пісні страви можуть бути не тільки корисними, а й неймовірно смачними, радуючи різноманітністю святкового столу. Салат з буряка та оселедця — це легкий і оригінальний варіант, який нагадає своїм смаком всім відомий "Оселедець під шубою", але відзначиться простотою приготування.
Цей салат, рецептом якого поділилися на сайті Welovelithuania, ідеально підходить для Різдвяного посту. Він стане не лише смачним доповненням до трапези, а й гарним акцентом на столі. Готується він легко і точно порадує вас гармонією смаків — від солодкості буряків до насиченості оселедця та пікантності цибулі.
Інгредієнти:
- 4 невеликі буряки;
- 2 смужки солоного філе оселедця;
- 1 червона цибулина;
- 150 г консервованого горошку;
- 2-3 ст. л. оливкової олії;
- кілька гілочок свіжої петрушки;
- чорний перець, на смак.
Спосіб приготування:
- Буряк відварюємо, остуджуємо, очищаємо від шкірки та нарізаємо тонкою соломкою.
- Цибулю нарізаємо півкільцями та ще половинкою. У сковороді на слабкому вогні розігріваємо трохи оливкової олії, додаємо цибулю та обсмажуємо до м’якості, близько 7-8 хвилин.
- Філе оселедця нарізаємо довгими шматочками.
- Змішуємо в мисці буряк, цибулю, оселедець, горох. Додаємо рубану петрушку та чорний перець на смак.