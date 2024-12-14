Похоже на "Шубу", но готовится гораздо проще: идеальное блюдо на Рождество

Готовится очень просто и быстро

Постные блюда могут быть не только полезными, но и невероятно вкусными, радуя разнообразием на праздничном столе. Салат из свеклы и селедки — это легкий и оригинальный вариант, который напомнит своим вкусом всем известную "Селедку под шубой", но отличится простотой приготовления.

Этот салат, рецептом которого поделились на сайте Welovelithuania, идеально подходит для Рождественского поста. Он станет не только вкусным дополнением к трапезе, но и красивым акцентом на вашем столе. Готовится он легко и точно порадует вас гармонией вкусов — от сладости свеклы до насыщенности сельди и пикантности лука.

Ингредиенты:

4 небольшие свеклы;

2 полоски соленого филе сельди;

1 красная луковица;

150 г консервированного горошка;

2-3 ст. л. оливкового масла;

несколько веточек свежей петрушки;

черный перец, по вкусу

Способ приготовления: