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Замість звичайних сосисок в тісті приготуйте цю смакоту: надзвичайно простий рецепт (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Апетитний перекус своїми руками
Апетитний перекус своїми руками. Фото Кухня "Три табурета"

Ці сосиски значно смачніші, ніж стандартні

Смачні і прості перекуси — чудова нагода потішити себе смачненьким. Ми розповідали, як приготувати ліниві вареники. Тепер ділимось рецептом сосисок в тісті, але не простих, а особливих — з додатковою начинкою.

Гарним рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "Кухня "Три табурета". Ця випічка дуже проста, але, разом із тим, ситна і апетитна. За бажанням можна ще спростити рецепт та взяти готове листкове тісто.

Інгредієнти:

  • Кефір або кисляк — 250 мл
  • Олія рафінована — 1/2 ст.
  • Дріжджі — 25 г
  • Сіль — 1 ч. л.
  • Цукор — 1 ст. л.
  • Борошно — 400 г

Начинка:

  • Сосиски — 8 шт.
  • Капуста тушкована
  • Капуста пекінська (савойська, молода) з зеленню
  • Томатний соус

Спосіб приготування:

  1. В миску виливаємо кефір та олію. Всипаємо цукор, сіль, розкришуємо дріжджі.
  2. Миску ставимо на дуже маленький вогонь і підігріваємо до 40°C. Дуже важливо на цьому етапі не перегріти.
  3. Всипаємо поступово борошно і замішуємо м'яке тісто. Накриваємо миску з тістом рушником і залишаємо на 30 хвилин.
  4. Коли тісто підійде, обминаємо його і розділяємо на 8 частин. Кожну частину скочуємо в кульку.
  5. Кульку розкочуємо в овал, викладаємо на центр капусту, а поверх неї — сосиску. Защипуємо краї і формуємо батончик. Перекладаємо на деко, змащене олією або ж застелене пергаментом.
  6. Даємо пиріжкам розстоятися 5 хвилин і змащуємо яйцем. Ставимо в духовку, розігріту до 220°C на 15-20 хвилин, поки не зарум'яняться.

Ці пиріжечки — смачний та ситний перекус, який, до того ж, зручно брати з собою. Також ми ділились рецептом дивовижних бутербродів-зірочок.

Теги:
#Рецепт #Випічка #Сосиски #Тісто