Замість звичайних сосисок в тісті приготуйте цю смакоту: надзвичайно простий рецепт (відео)
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Ці сосиски значно смачніші, ніж стандартні
Смачні і прості перекуси — чудова нагода потішити себе смачненьким. Ми розповідали, як приготувати ліниві вареники. Тепер ділимось рецептом сосисок в тісті, але не простих, а особливих — з додатковою начинкою.
Гарним рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "Кухня "Три табурета". Ця випічка дуже проста, але, разом із тим, ситна і апетитна. За бажанням можна ще спростити рецепт та взяти готове листкове тісто.
Інгредієнти:
- Кефір або кисляк — 250 мл
- Олія рафінована — 1/2 ст.
- Дріжджі — 25 г
- Сіль — 1 ч. л.
- Цукор — 1 ст. л.
- Борошно — 400 г
Начинка:
- Сосиски — 8 шт.
- Капуста тушкована
- Капуста пекінська (савойська, молода) з зеленню
- Томатний соус
Спосіб приготування:
- В миску виливаємо кефір та олію. Всипаємо цукор, сіль, розкришуємо дріжджі.
- Миску ставимо на дуже маленький вогонь і підігріваємо до 40°C. Дуже важливо на цьому етапі не перегріти.
- Всипаємо поступово борошно і замішуємо м'яке тісто. Накриваємо миску з тістом рушником і залишаємо на 30 хвилин.
- Коли тісто підійде, обминаємо його і розділяємо на 8 частин. Кожну частину скочуємо в кульку.
- Кульку розкочуємо в овал, викладаємо на центр капусту, а поверх неї — сосиску. Защипуємо краї і формуємо батончик. Перекладаємо на деко, змащене олією або ж застелене пергаментом.
- Даємо пиріжкам розстоятися 5 хвилин і змащуємо яйцем. Ставимо в духовку, розігріту до 220°C на 15-20 хвилин, поки не зарум'яняться.
Ці пиріжечки — смачний та ситний перекус, який, до того ж, зручно брати з собою. Також ми ділились рецептом дивовижних бутербродів-зірочок.