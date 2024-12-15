Замість звичайних сосисок в тісті приготуйте цю смакоту: надзвичайно простий рецепт (відео)

Ці сосиски значно смачніші, ніж стандартні

Смачні і прості перекуси — чудова нагода потішити себе смачненьким. Ми розповідали, як приготувати ліниві вареники. Тепер ділимось рецептом сосисок в тісті, але не простих, а особливих — з додатковою начинкою.

Гарним рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "Кухня "Три табурета". Ця випічка дуже проста, але, разом із тим, ситна і апетитна. За бажанням можна ще спростити рецепт та взяти готове листкове тісто.

Інгредієнти:

Кефір або кисляк — 250 мл

Олія рафінована — 1/2 ст.

Дріжджі — 25 г

Сіль — 1 ч. л.

Цукор — 1 ст. л.

Борошно — 400 г

Начинка:

Сосиски — 8 шт.

Капуста тушкована

Капуста пекінська (савойська, молода) з зеленню

Томатний соус

Спосіб приготування:

В миску виливаємо кефір та олію. Всипаємо цукор, сіль, розкришуємо дріжджі. Миску ставимо на дуже маленький вогонь і підігріваємо до 40°C. Дуже важливо на цьому етапі не перегріти. Всипаємо поступово борошно і замішуємо м'яке тісто. Накриваємо миску з тістом рушником і залишаємо на 30 хвилин. Коли тісто підійде, обминаємо його і розділяємо на 8 частин. Кожну частину скочуємо в кульку. Кульку розкочуємо в овал, викладаємо на центр капусту, а поверх неї — сосиску. Защипуємо краї і формуємо батончик. Перекладаємо на деко, змащене олією або ж застелене пергаментом. Даємо пиріжкам розстоятися 5 хвилин і змащуємо яйцем. Ставимо в духовку, розігріту до 220°C на 15-20 хвилин, поки не зарум'яняться.

Ці пиріжечки — смачний та ситний перекус, який, до того ж, зручно брати з собою. Також ми ділились рецептом дивовижних бутербродів-зірочок.