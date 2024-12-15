Вместо обычных сосисок в тесте приготовьте эти вкусности: чрезвычайно простой рецепт (видео)
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Эти сосиски гораздо вкуснее, чем стандартные
Вкусные и простые перекусы – отличный случай порадовать себя вкусненьким. Мы рассказывали, как приготовить ленивые вареники. Теперь делимся рецептом сосисок в тесте, но не простых, а особых – с дополнительной начинкой.
Хорошим рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Кухня "Три табурета". Эта выпечка очень проста, но вместе с тем сытная и аппетитная. По желанию можно еще упростить рецепт и взять готовое слоеное тесто.
Ингредиенты:
- Кефир или простокваша — 250 мл
- Масло рафинированное – 1/2 ст.
- Дрожжи — 25 г
- Соль – 1 ч. л.
- Сахар – 1 ст. л.
- Мука — 400 г
Начинка:
- Сосиски – 8 шт.
- Капуста тушеная
- Капуста пекинская (савойская, молодая) с зеленью
- Томатный соус
Способ приготовления:
- В миску выливаем кефир и растительное масло. Всыпаем сахар, соль, раскрашиваем дрожжи.
- Миску ставим на очень маленький огонь и подогреваем до 40°C. Очень важно на этом этапе не перегреть.
- Посыпаем постепенно муку и замешиваем мягкое тесто. Накрываем миску с тестом полотенцем и оставляем на 30 минут.
- Когда тесто подойдет, обходим его и разделяем на 8 частей. Каждую часть скатываем в шарик.
- Шарик раскатываем в овал, выкладываем на центр капусту, а поверх нее – сосиску. Защипываем края и формируем батончик. Перекладываем на противень, смазанный маслом или застеленный пергаментом.
- Даем пирожкам расстояться 5 минут и смазываем яйцом. Ставим в духовку, разогретую до 220°C на 15-20 минут, пока не зарумянятся.
Эти пирожки — вкусный и сытный перекус, который к тому же удобно брать с собой. Также мы делились рецептом удивительных бутербродов-звездочек.