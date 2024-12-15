Вместо обычных сосисок в тесте приготовьте эти вкусности: чрезвычайно простой рецепт (видео)

Эти сосиски гораздо вкуснее, чем стандартные

Вкусные и простые перекусы – отличный случай порадовать себя вкусненьким. Мы рассказывали, как приготовить ленивые вареники. Теперь делимся рецептом сосисок в тесте, но не простых, а особых – с дополнительной начинкой.

Хорошим рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Кухня "Три табурета". Эта выпечка очень проста, но вместе с тем сытная и аппетитная. По желанию можно еще упростить рецепт и взять готовое слоеное тесто.

Ингредиенты:

Кефир или простокваша — 250 мл

Масло рафинированное – 1/2 ст.

Дрожжи — 25 г

Соль – 1 ч. л.

Сахар – 1 ст. л.

Мука — 400 г

Начинка:

Сосиски – 8 шт.

Капуста тушеная

Капуста пекинская (савойская, молодая) с зеленью

Томатный соус

Способ приготовления:

В миску выливаем кефир и растительное масло. Всыпаем сахар, соль, раскрашиваем дрожжи. Миску ставим на очень маленький огонь и подогреваем до 40°C. Очень важно на этом этапе не перегреть. Посыпаем постепенно муку и замешиваем мягкое тесто. Накрываем миску с тестом полотенцем и оставляем на 30 минут. Когда тесто подойдет, обходим его и разделяем на 8 частей. Каждую часть скатываем в шарик. Шарик раскатываем в овал, выкладываем на центр капусту, а поверх нее – сосиску. Защипываем края и формируем батончик. Перекладываем на противень, смазанный маслом или застеленный пергаментом. Даем пирожкам расстояться 5 минут и смазываем яйцом. Ставим в духовку, разогретую до 220°C на 15-20 минут, пока не зарумянятся.

Эти пирожки — вкусный и сытный перекус, который к тому же удобно брать с собой. Также мы делились рецептом удивительных бутербродов-звездочек.