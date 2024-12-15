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Вместо обычных сосисок в тесте приготовьте эти вкусности: чрезвычайно простой рецепт (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Аппетитный перекус своими руками
Аппетитный перекус своими руками. Фото Кухня "Три табурета"

Эти сосиски гораздо вкуснее, чем стандартные

Вкусные и простые перекусы – отличный случай порадовать себя вкусненьким. Мы рассказывали, как приготовить ленивые вареники. Теперь делимся рецептом сосисок в тесте, но не простых, а особых – с дополнительной начинкой.

Хорошим рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Кухня "Три табурета". Эта выпечка очень проста, но вместе с тем сытная и аппетитная. По желанию можно еще упростить рецепт и взять готовое слоеное тесто.

Ингредиенты:

  • Кефир или простокваша — 250 мл
  • Масло рафинированное – 1/2 ст.
  • Дрожжи — 25 г
  • Соль – 1 ч. л.
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Мука — 400 г

Начинка:

  • Сосиски – 8 шт.
  • Капуста тушеная
  • Капуста пекинская (савойская, молодая) с зеленью
  • Томатный соус

Способ приготовления:

  1. В миску выливаем кефир и растительное масло. Всыпаем сахар, соль, раскрашиваем дрожжи.
  2. Миску ставим на очень маленький огонь и подогреваем до 40°C. Очень важно на этом этапе не перегреть.
  3. Посыпаем постепенно муку и замешиваем мягкое тесто. Накрываем миску с тестом полотенцем и оставляем на 30 минут.
  4. Когда тесто подойдет, обходим его и разделяем на 8 частей. Каждую часть скатываем в шарик.
  5. Шарик раскатываем в овал, выкладываем на центр капусту, а поверх нее – сосиску. Защипываем края и формируем батончик. Перекладываем на противень, смазанный маслом или застеленный пергаментом.
  6. Даем пирожкам расстояться 5 минут и смазываем яйцом. Ставим в духовку, разогретую до 220°C на 15-20 минут, пока не зарумянятся.

Эти пирожки — вкусный и сытный перекус, который к тому же удобно брать с собой. Также мы делились рецептом удивительных бутербродов-звездочек.

Теги:
#Рецепт #Выпечка #Сосиски #Тесто