Приготуйте це м’ясо з картоплею на Новий рік: гості будуть у захваті від фантастично смачного частування
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Готується страва у два етапи
На свято завжди хочеться приготувати щось особливе, але при цьому просте у виконанні. Відмінним варіантом для цього стане свинина з картоплею. На YouTube-каналі leckere Küche запропонували чудовий рецепт – соковита свинина, запечена в ароматному цибульно-соєвому маринаді, та ніжна картопля у вершковому соусі із сирною скоринкою. Страва не тільки виглядає апетитно, а й готується досить легко, що робить її ідеальною для святкового столу.
Інгредієнти:
- 1,2 кг свинини;
- сіль, чорний перець — за смаком;
- 500-600 г цибулі;
- 1-2 столові ложки води;
- 100 мл соєвого соусу;
- 10 маленьких зубчиків часнику;
- розмарин — за смаком;
- 1 кг картоплі;
- 150-200 г сметани/йогурту;
- 2 ст. оливкової олії;
- базилік — за смаком;
- 150 м твердого сиру.
Спосіб приготування:
- М’ясо нарізаємо на великі шматки та перекладаємо у миску. Додаємо сіль, перець.
- Цибулю очищаємо, крупно ріжемо і перебиваємо блендером. Додаємо 1-2 столові ложки води, щоб вийшло пюре.
- Цибулеве пюре викладаємо на марлю і вичавлюємо сік. Повинно вийти приблизно 200-250 мл рідини.
- Цибулевий сік змішуємо із соєвим соусом.
- На м’ясо викладаємо зубчики часнику та заливаємо сумішшю цибульного соку з соєвим соусом. Посипаємо свіжим розмарином. Накриваємо миску харчовою плівкою і залишаємо маринуватися на 30 хвилин, можна довше.
- Чистимо картоплю і нарізаємо кружальцями.
- Змішуємо сметану з оливковою олією, сіллю, перцем, базиліком. Якщо соус дуже густий, можна додати трохи вершків, молока чи води.
- Заливаємо картоплю вершковим соусом і викладаємо його в змащену вершковим маслом форму. Залишки соусу розподіляємо зверху.
- Запікаємо картоплю під фольгою 25 хвилин. Потім знімаємо фольгу та запікаємо ще 20-25 хвилин. Наприкінці посипаємо картоплю натертим сиром і ставимо на кілька хвилин у духовку.
- Замариноване м’ясо запікаємо близько 40-50 хвилин, поки воно стане м’яким.