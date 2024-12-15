Приготуйте це м’ясо з картоплею на Новий рік: гості будуть у захваті від фантастично смачного частування

Готується страва у два етапи

На свято завжди хочеться приготувати щось особливе, але при цьому просте у виконанні. Відмінним варіантом для цього стане свинина з картоплею. На YouTube-каналі leckere Küche запропонували чудовий рецепт – соковита свинина, запечена в ароматному цибульно-соєвому маринаді, та ніжна картопля у вершковому соусі із сирною скоринкою. Страва не тільки виглядає апетитно, а й готується досить легко, що робить її ідеальною для святкового столу.

Інгредієнти:

1,2 кг свинини;

сіль, чорний перець — за смаком;

500-600 г цибулі;

1-2 столові ложки води;

100 мл соєвого соусу;

10 маленьких зубчиків часнику;

розмарин — за смаком;

1 кг картоплі;

150-200 г сметани/йогурту;

2 ст. оливкової олії;

базилік — за смаком;

150 м твердого сиру.

Спосіб приготування: