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Приготуйте це м’ясо з картоплею на Новий рік: гості будуть у захваті від фантастично смачного частування

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Свинина в цибулево-соєвому соусі та вершкова картопля
Свинина в цибулево-соєвому соусі та вершкова картопля. Фото YouTube/leckere Küche

Готується страва у два етапи

На свято завжди хочеться приготувати щось особливе, але при цьому просте у виконанні. Відмінним варіантом для цього стане свинина з картоплею. На YouTube-каналі leckere Küche запропонували чудовий рецепт – соковита свинина, запечена в ароматному цибульно-соєвому маринаді, та ніжна картопля у вершковому соусі із сирною скоринкою. Страва не тільки виглядає апетитно, а й готується досить легко, що робить її ідеальною для святкового столу.

Інгредієнти:

  • 1,2 кг свинини;
  • сіль, чорний перець — за смаком;
  • 500-600 г цибулі;
  • 1-2 столові ложки води;
  • 100 мл соєвого соусу;
  • 10 маленьких зубчиків часнику;
  • розмарин — за смаком;
  • 1 кг картоплі;
  • 150-200 г сметани/йогурту;
  • 2 ст. оливкової олії;
  • базилік — за смаком;
  • 150 м твердого сиру.

Спосіб приготування:

  1. М’ясо нарізаємо на великі шматки та перекладаємо у миску. Додаємо сіль, перець.
  2. Цибулю очищаємо, крупно ріжемо і перебиваємо блендером. Додаємо 1-2 столові ложки води, щоб вийшло пюре.
  3. Цибулеве пюре викладаємо на марлю і вичавлюємо сік. Повинно вийти приблизно 200-250 мл рідини.
  4. Цибулевий сік змішуємо із соєвим соусом.
  5. На м’ясо викладаємо зубчики часнику та заливаємо сумішшю цибульного соку з соєвим соусом. Посипаємо свіжим розмарином. Накриваємо миску харчовою плівкою і залишаємо маринуватися на 30 хвилин, можна довше.
  6. Чистимо картоплю і нарізаємо кружальцями.
  7. Змішуємо сметану з оливковою олією, сіллю, перцем, базиліком. Якщо соус дуже густий, можна додати трохи вершків, молока чи води.
  8. Заливаємо картоплю вершковим соусом і викладаємо його в змащену вершковим маслом форму. Залишки соусу розподіляємо зверху.
  9. Запікаємо картоплю під фольгою 25 хвилин. Потім знімаємо фольгу та запікаємо ще 20-25 хвилин. Наприкінці посипаємо картоплю натертим сиром і ставимо на кілька хвилин у духовку.
  10. Замариноване м’ясо запікаємо близько 40-50 хвилин, поки воно стане м’яким.
Теги:
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