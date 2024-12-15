Приготовьте это мясо с картофелем на Новый год: гости будут в восторге от фантастически вкусного угощения

Готовится блюдо в два этапа

На праздник всегда хочется приготовить что-нибудь особенное, но при этом простое в исполнении. Отличным вариантом для такого случая станет свинина с картофелем. На YouTube-канале leckere Küche предложили замечательный рецепт — сочная свинина, запеченная в ароматном луково-соевом маринаде, и нежный картофель в сливочном соусе с сырной корочкой. Блюдо не только выглядит аппетитно, но и готовится достаточно легко, что делает его идеальным для праздничного стола.

Ингредиенты:

1,2 кг свинины;

соль, черный перец — по вкусу;

500-600 г лука;

1-2 столовые ложки воды;

100 мл соевого соуса;

10 маленьких зубчиков чеснока;

розмарин — по вкусу;

1 кг картофеля;

150-200 г сметаны/йогурта;

2 ст.л. оливкового масла;

базилик — по вкусу;

150 г твердого сыра.

Способ приготовления: