Укр

Приготовьте это мясо с картофелем на Новый год: гости будут в восторге от фантастически вкусного угощения

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Свинина в луково-соевом соусе и сливочный картофель
Свинина в луково-соевом соусе и сливочный картофель. Фото YouTube/leckere Küche

Готовится блюдо в два этапа

На праздник всегда хочется приготовить что-нибудь особенное, но при этом простое в исполнении. Отличным вариантом для такого случая станет свинина с картофелем. На YouTube-канале leckere Küche предложили замечательный рецепт — сочная свинина, запеченная в ароматном луково-соевом маринаде, и нежный картофель в сливочном соусе с сырной корочкой. Блюдо не только выглядит аппетитно, но и готовится достаточно легко, что делает его идеальным для праздничного стола.

Ингредиенты:

  • 1,2 кг свинины;
  • соль, черный перец — по вкусу;
  • 500-600 г лука;
  • 1-2 столовые ложки воды;
  • 100 мл соевого соуса;
  • 10 маленьких зубчиков чеснока;
  • розмарин — по вкусу;
  • 1 кг картофеля;
  • 150-200 г сметаны/йогурта;
  • 2 ст.л. оливкового масла;
  • базилик — по вкусу;
  • 150 г твердого сыра.

Способ приготовления:

  1. Мясо нарезаем на крупные куски и перекладываем в миску. Добавляем соль, перец.
  2. Лук очищаем, крупно режем и перебиваем блендером. Добавляем 1-2 столовые ложки воды, чтобы получилось пюре.
  3. Луковое пюре выкладываем на марлю и выдавливаем сок. Должно получиться приблизительно 200-250 мл жидкости.
  4. Луковый сок смешиваем с соевым соусом.
  5. На мясо выкладываем зубчики чеснока и заливаем смесью лукового сока с соевым соусом. Посыпаем свежим розмарином. Накрываем миску пищевой пленкой и оставляем мариноваться на 30 минут, можно дольше.
  6. Чистим картофель и нарезаем кружочками.
  7. Смешиваем сметану с оливковым маслом, солью, перцем, базиликом. Если соус очень густой, можно добавить немного сливок, молока или воды.
  8. Заливаем картофель сливочным соусом и выкладываем его в смазанную сливочным маслом форму. Остатки соуса распределяем по форме.
  9. Запекаем картофель под фольгой 25 минут. Затем снимаем фольгу и запекаем еще 20-25 минут. В конце посыпаем картофель натертым сыром и ставим на несколько минут в духовку.
  10. Замаринованное мясо запекаем около 40-50 минут, пока оно не станет мягким.
Теги:
#Мясо #Свинина #Рецепты #Картофель #Готовим дома