Приготовьте это мясо с картофелем на Новый год: гости будут в восторге от фантастически вкусного угощения
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Готовится блюдо в два этапа
На праздник всегда хочется приготовить что-нибудь особенное, но при этом простое в исполнении. Отличным вариантом для такого случая станет свинина с картофелем. На YouTube-канале leckere Küche предложили замечательный рецепт — сочная свинина, запеченная в ароматном луково-соевом маринаде, и нежный картофель в сливочном соусе с сырной корочкой. Блюдо не только выглядит аппетитно, но и готовится достаточно легко, что делает его идеальным для праздничного стола.
Ингредиенты:
- 1,2 кг свинины;
- соль, черный перец — по вкусу;
- 500-600 г лука;
- 1-2 столовые ложки воды;
- 100 мл соевого соуса;
- 10 маленьких зубчиков чеснока;
- розмарин — по вкусу;
- 1 кг картофеля;
- 150-200 г сметаны/йогурта;
- 2 ст.л. оливкового масла;
- базилик — по вкусу;
- 150 г твердого сыра.
Способ приготовления:
- Мясо нарезаем на крупные куски и перекладываем в миску. Добавляем соль, перец.
- Лук очищаем, крупно режем и перебиваем блендером. Добавляем 1-2 столовые ложки воды, чтобы получилось пюре.
- Луковое пюре выкладываем на марлю и выдавливаем сок. Должно получиться приблизительно 200-250 мл жидкости.
- Луковый сок смешиваем с соевым соусом.
- На мясо выкладываем зубчики чеснока и заливаем смесью лукового сока с соевым соусом. Посыпаем свежим розмарином. Накрываем миску пищевой пленкой и оставляем мариноваться на 30 минут, можно дольше.
- Чистим картофель и нарезаем кружочками.
- Смешиваем сметану с оливковым маслом, солью, перцем, базиликом. Если соус очень густой, можно добавить немного сливок, молока или воды.
- Заливаем картофель сливочным соусом и выкладываем его в смазанную сливочным маслом форму. Остатки соуса распределяем по форме.
- Запекаем картофель под фольгой 25 минут. Затем снимаем фольгу и запекаем еще 20-25 минут. В конце посыпаем картофель натертым сыром и ставим на несколько минут в духовку.
- Замаринованное мясо запекаем около 40-50 минут, пока оно не станет мягким.