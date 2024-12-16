Якщо набридли котлети, приготуйте курку так: курячі гнізда з грибами (відео)

Смачні та соковиті курячі гніздечка

Часто кулінари, які готують щодня, стикаються з тим, що хочеться готувати щось смачненьке, адже стандартні котлети швидко набридають. Ми розповідали, як із найпростіших звичних продуктів приготувати апетитні картопляники. Тепер ділимось рецептом чудових гніздечок з курячого м’яса.

Ця страва з філе та грибів готується в духовці. Рецептом поділились у кулінарному блозі irina_dietolog1980. І це дуже вдалий варіант для урізноманітнення звичного меню — смачно, ситно, і зовсім не складно.

Інгредієнти:

куряче філе — 400-500 г

яйце — 1 шт

цибуля — 1 шт

морква — 1 шт

гриби — 200 г

твердий сир — 100 г

сметана — 3 ст. л.

зелень

панірувальні сухарі — 50 г

улюблені спеції

олія для смаження

Спосіб приготування:

Філе курки перебиваємо блендером. Цибулю та моркву чистимо та подрібнюємо. На олії підсмажуємо до мʼякості. До фаршу додаємо обсмажені овочі, яйце, панірувальні сухарі. Солимо, перчимо, додаємо улюблені спеції та зелень. Також додаємо столову ложку сметани. Добре перемішуємо і формуємо вологими руками 6 кульок. Викладаємо їх на деко, застелене пергаментом, ложкою робимо заглиблення. Для начинки обсмажуємо гриби на олії до готовності, солимо та приправляємо. В кожне "гніздо" викладаємо трохи сметани, гриби, а зверху посипаємо твердим сиром. Запікаємо при 180 градусах приблизно 35 хвилин.

Це надзвичайно смачно та ситно. Можна їсти як самостійну страву або приготувати гарнір. Також ми ділились рецептом оригінальних Панських дерунів.