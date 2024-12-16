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Если надоели котлеты, приготовьте курицу так: куриные гнезда с грибами (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Аппетитное блюдо на праздник и на каждый день
Аппетитное блюдо на праздник и на каждый день. Фото prostoway

Вкусные и сочные куриные гнездышки

Часто кулинары, которые готовят каждый день, сталкиваются с тем, что хочется готовить что-нибудь вкусненькое, ведь стандартные котлеты быстро надоедают. Мы рассказывали, как из самых простых привычных продуктов приготовить аппетитные картофельники. Теперь делимся рецептом замечательных гнездышек из куриного мяса.

Это блюдо из филе и грибов готовится в духовке. Рецептом поделились в кулинарном блоге irina_dietolog1980. И это очень удачный вариант для разнообразия привычного меню – вкусно, сытно, и совсем не сложно.

Ингредиенты:

  • куриное филе — 400-500 г
  • яйцо — 1 шт
  • лук — 1 шт
  • морковь — 1 шт
  • грибы — 200 г
  • твердый сыр — 100 г
  • сметана — 3 ст. л.
  • зелень
  • панировочные сухари — 50 г
  • любимые специи
  • масло для жарки

Способ приготовления:

  1. Филе курицы перебиваем блендером. Лук и морковь чистим и измельчаем. На растительном масле поджариваем до мягкости.
  2. К фаршу добавляем обжаренные овощи, яйцо, панировочные сухари. Солим, перчим, добавляем любимые специи и зелень.
  3. Также добавляем столовую ложку сметаны. Хорошо перемешиваем и формируем влажными руками 6 шариков.
  4. Выкладываем их на противень, застеленный пергаментом, ложкой делаем углубление. Для начинки обжариваем грибы на растительном масле до готовности, солим и приправляем.
  5. В каждое гнездо выкладываем немного сметаны, грибы, а сверху посыпаем твердым сыром. Запекаем при 180 градусах примерно 35 минут.

Это очень вкусно и сытно. Можно есть как самостоятельное блюдо или приготовить гарнир. Также мы делились рецептом оригинальных Панских дерунов.

Теги:
#Рецепт #Мясо #Грибы #Курятина