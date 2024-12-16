Если надоели котлеты, приготовьте курицу так: куриные гнезда с грибами (видео)
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Вкусные и сочные куриные гнездышки
Часто кулинары, которые готовят каждый день, сталкиваются с тем, что хочется готовить что-нибудь вкусненькое, ведь стандартные котлеты быстро надоедают. Мы рассказывали, как из самых простых привычных продуктов приготовить аппетитные картофельники. Теперь делимся рецептом замечательных гнездышек из куриного мяса.
Это блюдо из филе и грибов готовится в духовке. Рецептом поделились в кулинарном блоге irina_dietolog1980. И это очень удачный вариант для разнообразия привычного меню – вкусно, сытно, и совсем не сложно.
Ингредиенты:
- куриное филе — 400-500 г
- яйцо — 1 шт
- лук — 1 шт
- морковь — 1 шт
- грибы — 200 г
- твердый сыр — 100 г
- сметана — 3 ст. л.
- зелень
- панировочные сухари — 50 г
- любимые специи
- масло для жарки
Способ приготовления:
- Филе курицы перебиваем блендером. Лук и морковь чистим и измельчаем. На растительном масле поджариваем до мягкости.
- К фаршу добавляем обжаренные овощи, яйцо, панировочные сухари. Солим, перчим, добавляем любимые специи и зелень.
- Также добавляем столовую ложку сметаны. Хорошо перемешиваем и формируем влажными руками 6 шариков.
- Выкладываем их на противень, застеленный пергаментом, ложкой делаем углубление. Для начинки обжариваем грибы на растительном масле до готовности, солим и приправляем.
- В каждое гнездо выкладываем немного сметаны, грибы, а сверху посыпаем твердым сыром. Запекаем при 180 градусах примерно 35 минут.
Это очень вкусно и сытно. Можно есть как самостоятельное блюдо или приготовить гарнир. Также мы делились рецептом оригинальных Панских дерунов.