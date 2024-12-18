Смачний, як "Шуба", але готується простіше: який салат з буряка приготувати (відео)
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Готується легко та просто
Найпопулярнішим салатом з буряка є, напевно, "Шуба". Однак, коли метушитися з готівлею немає часу, можна приготувати не менш смачний салат з цим овочем.
Готується він просто зі звичного набору продуктів. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "iren.lazun".
Як приготувати салат з буряком та оселедцем
Інгредієнти:
- слабосолоний оселедець – 250-300 г;
- варений червоний буряк – 1 шт.;
- червона цибуля половинка;
- консервований горошок;
- олія;
- зелень за бажанням;
- сіль, перець;
Маринад для цибулі:
- сіль — 1 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- оцет — 1 ч. л.;
- вода — пів склянки;
Спосіб приготування:
1.Червону цибулю нарізати півкільцями та додати сіль, цукор, оцет і воду, перемішати і залишити на 20 хвилин.
2.Оселедець і попередньо відварений буряк нарізаємо шматочками.
3.Всі інгредієнти змішати в тарілці, полити олією і додати сіль, чорний перець, ретельно перемішати.