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Смачний, як "Шуба", але готується простіше: який салат з буряка приготувати (відео)

Автор
Марія Швець
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Цей рецепт вам точно сподобається. Фото smachnonews.24tv.ua

Готується легко та просто

Найпопулярнішим салатом з буряка є, напевно, "Шуба". Однак, коли метушитися з готівлею немає часу, можна приготувати не менш смачний салат з цим овочем.

Готується він просто зі звичного набору продуктів. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "iren.lazun".

Як приготувати салат з буряком та оселедцем

Інгредієнти:

  • слабосолоний оселедець – 250-300 г;
  • варений червоний буряк – 1 шт.;
  • червона цибуля половинка;
  • консервований горошок;
  • олія;
  • зелень за бажанням;
  • сіль, перець;

Маринад для цибулі:

  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • оцет — 1 ч. л.;
  • вода — пів склянки;

Спосіб приготування:

1.Червону цибулю нарізати півкільцями та додати сіль, цукор, оцет і воду, перемішати і залишити на 20 хвилин.

2.Оселедець і попередньо відварений буряк нарізаємо шматочками.

3.Всі інгредієнти змішати в тарілці, полити олією і додати сіль, чорний перець, ретельно перемішати.

Теги:
#Салат #Буряк #Оселедець #Готуємо вдома