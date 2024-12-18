Смачний, як "Шуба", але готується простіше: який салат з буряка приготувати (відео)

Готується легко та просто

Найпопулярнішим салатом з буряка є, напевно, "Шуба". Однак, коли метушитися з готівлею немає часу, можна приготувати не менш смачний салат з цим овочем.

Готується він просто зі звичного набору продуктів. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "iren.lazun".

Як приготувати салат з буряком та оселедцем

Інгредієнти:

слабосолоний оселедець – 250-300 г;

варений червоний буряк – 1 шт.;

червона цибуля половинка;

консервований горошок;

олія;

зелень за бажанням;

сіль, перець;

Маринад для цибулі:

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

оцет — 1 ч. л.;

вода — пів склянки;

Спосіб приготування:

1.Червону цибулю нарізати півкільцями та додати сіль, цукор, оцет і воду, перемішати і залишити на 20 хвилин.

2.Оселедець і попередньо відварений буряк нарізаємо шматочками.

3.Всі інгредієнти змішати в тарілці, полити олією і додати сіль, чорний перець, ретельно перемішати.