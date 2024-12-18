Вкусный, как "Шуба", но готовится проще: какой салат из свеклы приготовить (видео)
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Готовится легко и просто
Самым популярным салатом из свеклы является, наверное, "Шуба". Однако, когда суетиться с наличными нет времени, можно приготовить не менее вкусный салат с этим овощем.
Готовится он прямо из обычного набора продуктов. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "iren.lazun".
Как приготовить салат со свеклой и селедкой
Ингредиенты:
- слабосоленая сельдь – 250-300 г;
- вареная красная свекла – 1 шт.;
- красный лук — половинка;
- консервированный горошек;
- масло растительное;
- зелень по желанию;
- соль, перец;
Маринад для лука:
- соль – 1 ч. л.;
- сахар – 1 ч. л.;
- уксус — 1 ч. л.;
- вода – пол стакана;
Способ приготовления:
1.Красный лук нарезать полукольцами и добавить соль, сахар, уксус и воду, перемешать и оставить на 20 минут.
2.Сельдь и предварительно отварную свеклу нарезаем кусочками.
3.Все ингредиенты смешать в тарелке, полить растительным маслом и добавить соль, черный перец, тщательно перемешать.