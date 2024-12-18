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Вкусный, как "Шуба", но готовится проще: какой салат из свеклы приготовить (видео)

Автор
Мария Швец
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Этот рецепт вам точно понравится. Фото smachnonews.24tv.ua

Готовится легко и просто

Самым популярным салатом из свеклы является, наверное, "Шуба". Однако, когда суетиться с наличными нет времени, можно приготовить не менее вкусный салат с этим овощем.

Готовится он прямо из обычного набора продуктов. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "iren.lazun".

Как приготовить салат со свеклой и селедкой

Ингредиенты:

  • слабосоленая сельдь – 250-300 г;
  • вареная красная свекла – 1 шт.;
  • красный лук — половинка;
  • консервированный горошек;
  • масло растительное;
  • зелень по желанию;
  • соль, перец;

Маринад для лука:

  • соль – 1 ч. л.;
  • сахар – 1 ч. л.;
  • уксус — 1 ч. л.;
  • вода – пол стакана;

Способ приготовления:

1.Красный лук нарезать полукольцами и добавить соль, сахар, уксус и воду, перемешать и оставить на 20 минут.

2.Сельдь и предварительно отварную свеклу нарезаем кусочками.

3.Все ингредиенты смешать в тарелке, полить растительным маслом и добавить соль, черный перец, тщательно перемешать.

Теги:
#Салат #Буряк #Селедка #Готовим дома