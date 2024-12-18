Вкусный, как "Шуба", но готовится проще: какой салат из свеклы приготовить (видео)

Готовится легко и просто

Самым популярным салатом из свеклы является, наверное, "Шуба". Однако, когда суетиться с наличными нет времени, можно приготовить не менее вкусный салат с этим овощем.

Готовится он прямо из обычного набора продуктов. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "iren.lazun".

Как приготовить салат со свеклой и селедкой

Ингредиенты:

слабосоленая сельдь – 250-300 г;

вареная красная свекла – 1 шт.;

красный лук — половинка;

консервированный горошек;

масло растительное;

зелень по желанию;

соль, перец;

Маринад для лука:

соль – 1 ч. л.;

сахар – 1 ч. л.;

уксус — 1 ч. л.;

вода – пол стакана;

Способ приготовления:

1.Красный лук нарезать полукольцами и добавить соль, сахар, уксус и воду, перемешать и оставить на 20 минут.

2.Сельдь и предварительно отварную свеклу нарезаем кусочками.

3.Все ингредиенты смешать в тарелке, полить растительным маслом и добавить соль, черный перец, тщательно перемешать.