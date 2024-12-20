Ще одна ідея до новорічного столу: приготуйте соковиті курячі рулетики з сиром та беконом (відео)

Готуються швидко з мінімуму інгредієнтів

Новий рік настане уже зовсім скоро, тому господині вже складають списки смачних страв до святкового столу. Зокрема, можна запекти курку цілою, приготувати звичні "Шубу" та "Олів'є".

Сьогодні ми пропонуємо варіант ще однієї смачної закуски. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "top_havchik_".

Як приготувати курячі рулетики з беконом

Інгредієнти:

куряче філе;

плавлений сир;

бекон;

кетчуп;

сіль, перець;

Спосіб приготування:

1.Філе нарізати на слайси, відбити, присипати спеціями.

2.Викласти на кожен шматок філе сир, загорнути у рулет, зверху замотати рулетики в бекон, змастити кетчупом.

3.Запекти рулетики у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці до готовності.