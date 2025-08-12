Мариновані баклажани з перцем: за цим рецептом ви готуватимете їх кожного дня
Смачна та пікантна закуска
Навіть у розпал літа, коли свіжих овочів так багато, що очі розбігаються, хочеться спробувати щось нове. Мариновані баклажани – це чудовий спосіб урізноманітнити своє меню. Готуються вони досить легко. Потрібно лише підготувати овочі, відварити їх і трохи почекати, щоб закуска настоялася. Мариновані баклажани з перцем та часником виходять дуже ніжними, ароматними та з цікавим пікантним смаком.
Рецептом поділились на YouTube-каналі "Прості рецепти".
Інгредієнти:
- 2 кг баклажанів
- 2 болгарські перці
- 10 зубців часнику
- Маринад на 2 кг баклажанів:
- 4 склянки води
- 200 г цукру
- 120 г оцту
- 2 ст.л. солі
Як приготувати мариновані баклажани з перцем
- Часник дрібно наріжте, додайте до нього 1-2 ст.л. олії та перемішайте.
- Перець наріжте великими смужками
- Баклажани почистіть та наріжте вздовж пластинками товщиною до 1 см, а потім розріжте поперек на 2-3 частини.
- Приготуйте маринад. Доведіть воду до кипіння та додайте сіль, цукор, оцет.
- Відваріть баклажани в маринаді 5 хвилин.
- Готові баклажани дістаньте з маринаду шумівкою і дайте охолонути.
- В тому ж маринаді відваріть перець приблизно 10 хвилин. Коли перець охолоне, наріжте його на невеликі шматочки.
- У чистий контейнер або глибоку миску викладайте шарами: спершу шар баклажанів, потім шар перцю, і зверху додайте частину часникової заправки з олією. Повторюйте шари, поки не закінчаться всі овочі.
- Накрийте контейнер кришкою та поставте на ніч у холодильник.
Як та з чим подавати
Ці мариновані баклажани з перцем можна подавати як самостійну холодну закуску до святкового столу або як додаток до м’ясних чи рибних страв. Також вони смакують з молодою картоплею, пюре, або просто з хлібом.