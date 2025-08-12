Мариновані баклажани з перцем: за цим рецептом ви готуватимете їх кожного дня

Смачна та пікантна закуска

Навіть у розпал літа, коли свіжих овочів так багато, що очі розбігаються, хочеться спробувати щось нове. Мариновані баклажани – це чудовий спосіб урізноманітнити своє меню. Готуються вони досить легко. Потрібно лише підготувати овочі, відварити їх і трохи почекати, щоб закуска настоялася. Мариновані баклажани з перцем та часником виходять дуже ніжними, ароматними та з цікавим пікантним смаком.

Рецептом поділились на YouTube-каналі "Прості рецепти".

Інгредієнти:

2 кг баклажанів

2 болгарські перці

10 зубців часнику

Маринад на 2 кг баклажанів:

4 склянки води

200 г цукру

120 г оцту

2 ст.л. солі

Як приготувати мариновані баклажани з перцем

Часник дрібно наріжте, додайте до нього 1-2 ст.л. олії та перемішайте. Перець наріжте великими смужками Баклажани почистіть та наріжте вздовж пластинками товщиною до 1 см, а потім розріжте поперек на 2-3 частини. Приготуйте маринад. Доведіть воду до кипіння та додайте сіль, цукор, оцет. Відваріть баклажани в маринаді 5 хвилин. Готові баклажани дістаньте з маринаду шумівкою і дайте охолонути. В тому ж маринаді відваріть перець приблизно 10 хвилин. Коли перець охолоне, наріжте його на невеликі шматочки. У чистий контейнер або глибоку миску викладайте шарами: спершу шар баклажанів, потім шар перцю, і зверху додайте частину часникової заправки з олією. Повторюйте шари, поки не закінчаться всі овочі. Накрийте контейнер кришкою та поставте на ніч у холодильник.

Як та з чим подавати

Ці мариновані баклажани з перцем можна подавати як самостійну холодну закуску до святкового столу або як додаток до м’ясних чи рибних страв. Також вони смакують з молодою картоплею, пюре, або просто з хлібом.