Мариновані баклажани з перцем: за цим рецептом ви готуватимете їх кожного дня

Наталя Граковська
Від таких баклажанів неможливо відірватись
Від таких баклажанів неможливо відірватись. Фото Скріншот YouTube

Смачна та пікантна закуска

Навіть у розпал літа, коли свіжих овочів так багато, що очі розбігаються, хочеться спробувати щось нове. Мариновані баклажани – це чудовий спосіб урізноманітнити своє меню. Готуються вони досить легко. Потрібно лише підготувати овочі, відварити їх і трохи почекати, щоб закуска настоялася. Мариновані баклажани з перцем та часником виходять дуже ніжними, ароматними та з цікавим пікантним смаком.

Рецептом поділились на YouTube-каналі "Прості рецепти".

Інгредієнти:

  • 2 кг баклажанів
  • 2 болгарські перці
  • 10 зубців часнику
  • Маринад на 2 кг баклажанів:
  • 4 склянки води
  • 200 г цукру
  • 120 г оцту
  • 2 ст.л. солі

Як приготувати мариновані баклажани з перцем

  1. Часник дрібно наріжте, додайте до нього 1-2 ст.л. олії та перемішайте.
  2. Перець наріжте великими смужками
  3. Баклажани почистіть та наріжте вздовж пластинками товщиною до 1 см, а потім розріжте поперек на 2-3 частини.
  4. Приготуйте маринад. Доведіть воду до кипіння та додайте сіль, цукор, оцет.
  5. Відваріть баклажани в маринаді 5 хвилин.
  6. Готові баклажани дістаньте з маринаду шумівкою і дайте охолонути.
  7. В тому ж маринаді відваріть перець приблизно 10 хвилин. Коли перець охолоне, наріжте його на невеликі шматочки.
  8. У чистий контейнер або глибоку миску викладайте шарами: спершу шар баклажанів, потім шар перцю, і зверху додайте частину часникової заправки з олією. Повторюйте шари, поки не закінчаться всі овочі.
  9. Накрийте контейнер кришкою та поставте на ніч у холодильник.

Як та з чим подавати

Ці мариновані баклажани з перцем можна подавати як самостійну холодну закуску до святкового столу або як додаток до м’ясних чи рибних страв. Також вони смакують з молодою картоплею, пюре, або просто з хлібом.

