Після застілля — не до аптек: просто візьміть банку цих помідорів, маринованих з аспірином (відео)

Марія Швець
Яскрава, красива домашня заготівля без особливого клопоту
Яскрава, красива домашня заготівля без особливого клопоту. Фото instagram.com

Помідори з аспірином на зиму готуються у банках без стерилізації

Помідор — це один із найулюбленіших овочів української кухні. Його додають до салатів, соусів, рагу, готують з нього аджику, а ще — консервують у найрізноманітніших поєднаннях: з часником, морквою, зеленню та навіть із буряком, що надає заготівлі красивого кольору та легкого солодкуватого присмаку.

Але сьогодні ми пропонуємо ще один перевірений і зручний спосіб заготівлі — помідори з аспірином, які не потребують стерилізації, а зберігаються чудово і довго. Вони залишаються цілими, щільними й ароматними, з приємним солонувато-кислим смаком. Ідеальні як до святкового столу, так і на щодень. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "marinka__mandarina".

Як законсервувати помідори з аспірином

Інгредієнти:

  • помідори – скільки вміститься в банку;
  • вода – 1,5 л;
  • цукор – 3–4 ст. л;
  • сіль – 1 ст. л;
  • оцет – 3 ст. л;
  • хрін – кілька шматочків;
  • зонтик укропу – 1 шт.;
  • часник – 3–4 зубчики;
  • аспірин – 3 таблетки;
  • лавровий лист – 3 шт.;
  • листя смородини – 2 шт.;
  • перець чорний горошком – 4 шт.;
  • гвоздика – 4 шт.;

Спосіб приготування:

  1. Підготувати банки: добре вимити та обдати окропом.
  2. На дно кожної банки викласти спеції, листя, хрін, часник і таблетки аспірину.
  3. Щільно укласти помідори, намагаючись не пошкодити шкірку.
  4. Приготувати маринад: закип’ятити воду, додати цукор, сіль, оцет і проварити 2–3 хвилини.
  5. Залити гарячим маринадом помідори в банках до самого верху.
  6. Закрити стерильними кришками, дати охолонути при кімнатній температурі, після чого зберігати в прохолодному місці.
