Після застілля — не до аптек: просто візьміть банку цих помідорів, маринованих з аспірином (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Помідори з аспірином на зиму готуються у банках без стерилізації
Помідор — це один із найулюбленіших овочів української кухні. Його додають до салатів, соусів, рагу, готують з нього аджику, а ще — консервують у найрізноманітніших поєднаннях: з часником, морквою, зеленню та навіть із буряком, що надає заготівлі красивого кольору та легкого солодкуватого присмаку.
Але сьогодні ми пропонуємо ще один перевірений і зручний спосіб заготівлі — помідори з аспірином, які не потребують стерилізації, а зберігаються чудово і довго. Вони залишаються цілими, щільними й ароматними, з приємним солонувато-кислим смаком. Ідеальні як до святкового столу, так і на щодень. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "marinka__mandarina".
Як законсервувати помідори з аспірином
Інгредієнти:
- помідори – скільки вміститься в банку;
- вода – 1,5 л;
- цукор – 3–4 ст. л;
- сіль – 1 ст. л;
- оцет – 3 ст. л;
- хрін – кілька шматочків;
- зонтик укропу – 1 шт.;
- часник – 3–4 зубчики;
- аспірин – 3 таблетки;
- лавровий лист – 3 шт.;
- листя смородини – 2 шт.;
- перець чорний горошком – 4 шт.;
- гвоздика – 4 шт.;
Спосіб приготування:
- Підготувати банки: добре вимити та обдати окропом.
- На дно кожної банки викласти спеції, листя, хрін, часник і таблетки аспірину.
- Щільно укласти помідори, намагаючись не пошкодити шкірку.
- Приготувати маринад: закип’ятити воду, додати цукор, сіль, оцет і проварити 2–3 хвилини.
- Залити гарячим маринадом помідори в банках до самого верху.
- Закрити стерильними кришками, дати охолонути при кімнатній температурі, після чого зберігати в прохолодному місці.