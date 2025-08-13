Після застілля — не до аптек: просто візьміть банку цих помідорів, маринованих з аспірином (відео)

Помідори з аспірином на зиму готуються у банках без стерилізації

Помідор — це один із найулюбленіших овочів української кухні. Його додають до салатів, соусів, рагу, готують з нього аджику, а ще — консервують у найрізноманітніших поєднаннях: з часником, морквою, зеленню та навіть із буряком, що надає заготівлі красивого кольору та легкого солодкуватого присмаку.

Але сьогодні ми пропонуємо ще один перевірений і зручний спосіб заготівлі — помідори з аспірином, які не потребують стерилізації, а зберігаються чудово і довго. Вони залишаються цілими, щільними й ароматними, з приємним солонувато-кислим смаком. Ідеальні як до святкового столу, так і на щодень. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "marinka__mandarina".

Як законсервувати помідори з аспірином

Інгредієнти:

помідори – скільки вміститься в банку;

вода – 1,5 л;

цукор – 3–4 ст. л;

сіль – 1 ст. л;

оцет – 3 ст. л;

хрін – кілька шматочків;

зонтик укропу – 1 шт.;

часник – 3–4 зубчики;

аспірин – 3 таблетки;

лавровий лист – 3 шт.;

листя смородини – 2 шт.;

перець чорний горошком – 4 шт.;

гвоздика – 4 шт.;

Спосіб приготування: