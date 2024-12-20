Еще одна идея к новогоднему столу: приготовьте сочные куриные рулетики с сыром и беконом (видео)

Готовятся быстро из минимума ингредиентов

Новый год наступит совсем скоро, поэтому хозяйки уже составляют списки вкусных блюд к праздничному столу. В частности, можно запечь курицу целиком, приготовить привычные "Шубу" и "Оливье".

Сегодня мы предлагаем вариант еще одной вкусной закуски. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "top_havchik_".

Как приготовить куриные рулетики с беконом

Ингредиенты:

куриное филе;

плавленый сыр;

бекон;

кетчуп;

соль, перец;

Способ приготовления:

1.Филе нарезать на слайсы, отбить, присыпать специями.

2. Выложить на каждый кусок филе сыр, завернуть в рулет, сверху замотать рулетики в бекон, смазать кетчупом.

3.Запечь рулетики в предварительно разогретой до 180 градусов духовке до готовности.