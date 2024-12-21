Всього три інгредієнти — і ви більше не купуватимете сир: як швидко приготувати закуску (відео)
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Точно кращий, ніж з магазину
З плавленого сиру можна не лише приготувати смачні канапки, але й також додавати до супів чи робити начинки для випічки. Сьогодні ми хочемо розповісти, як можна приготувати плавлений сир всього з трьох основних інгредієнтів.
Готується він легко та просто, впорається навіть новачок. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_marina_frolova._".
Як приготувати плавлений сир
Інгредієнти:
- 400 г кисломолочного сиру;
- 1 яйце;
- 80 г вершкового масла;
- 0,5 ч. л цукру;
- 0,5 ч. л солі (можна більше);
- 0,5 ч. л соди;
Спосіб приготування:
1.Викласти сир у миску чи каструлю.
2.Додати яйце, олію, сіль, цукор, соду, перебити все блендером до однорідності.
3.Поставити масу на водяну баню і помішувати, поки сир не розплавиться, це займе хвилин 10. Якщо залишаться грудочки сиру, то масу ще раз перебити блендером.
4.Вилити сир у ємність для зберігання та поставити в холодильник. Також до сиру можна додати будь-які спеції, обсмажені печериці чи дрібно нарізану зелень.