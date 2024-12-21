Всього три інгредієнти — і ви більше не купуватимете сир: як швидко приготувати закуску (відео)

Точно кращий, ніж з магазину

З плавленого сиру можна не лише приготувати смачні канапки, але й також додавати до супів чи робити начинки для випічки. Сьогодні ми хочемо розповісти, як можна приготувати плавлений сир всього з трьох основних інгредієнтів.

Готується він легко та просто, впорається навіть новачок. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_marina_frolova._".

Як приготувати плавлений сир

Інгредієнти:

400 г кисломолочного сиру;

1 яйце;

80 г вершкового масла;

0,5 ч. л цукру;

0,5 ч. л солі (можна більше);

0,5 ч. л соди;

Спосіб приготування:

1.Викласти сир у миску чи каструлю.

2.Додати яйце, олію, сіль, цукор, соду, перебити все блендером до однорідності.

3.Поставити масу на водяну баню і помішувати, поки сир не розплавиться, це займе хвилин 10. Якщо залишаться грудочки сиру, то масу ще раз перебити блендером.

4.Вилити сир у ємність для зберігання та поставити в холодильник. Також до сиру можна додати будь-які спеції, обсмажені печериці чи дрібно нарізану зелень.