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І гарнір, і друга страва: цю смакоту ви приготуєте за 10 хвилин (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Ситна та смачна страва
Ситна та смачна страва. Фото shuba.life

Ця страва урізноманітнить ваш раціон

Швидкі страви виручають коли бажання або часу готувати немає. У такому випадку можна запекти попередньо замариноване м'ясо, зробити плов чи пасту.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати фрикадельки з фаршем та булгуром. Ця страва сподобається всім близьким, інформують на Instagram-сторінці "oksana_dorosh_rezeptu".

Як приготувати фрикадельки з булгуром в духовці

Інгредієнти:

  • фарш – 700 г;
  • ріпчаста цибулина – 1 шт.;
  • морква – 1 шт. (за бажанням);
  • булгур сирий – 1 неповна склянка (його потрібно окремо зварити);
  • сіль, перець;

Інгредієнти для заливки:

  • вода – 1-1,2 л.;
  • борошно – 2 ст. л.;
  • томатна паста, соус або кетчуп – 1 ст. л.;
  • сметана або майонез – 2 ст. л.;
  • сіль, перець, спеції;

Спосіб приготування:

1.До фаршу додати натерту цибулю, варений булгур, сіль, перець та добре перемішати.

2.Вологими руками сформувати фрикадельки.

3.Обваляти у борошні та викласти у форму, в якій плануєте запікати.

4.Інгредієнти для заливки добре перемішати та залити нею фрикадельки.

5.Запікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 35-40 хвилин.

6.Можна подавати з будь-яким гарніром або з овочевим салатом.

Теги:
#Фарш #Готуємо вдома #Булгур