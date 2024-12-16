І гарнір, і друга страва: цю смакоту ви приготуєте за 10 хвилин (відео)
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Ця страва урізноманітнить ваш раціон
Швидкі страви виручають коли бажання або часу готувати немає. У такому випадку можна запекти попередньо замариноване м'ясо, зробити плов чи пасту.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати фрикадельки з фаршем та булгуром. Ця страва сподобається всім близьким, інформують на Instagram-сторінці "oksana_dorosh_rezeptu".
Як приготувати фрикадельки з булгуром в духовці
Інгредієнти:
- фарш – 700 г;
- ріпчаста цибулина – 1 шт.;
- морква – 1 шт. (за бажанням);
- булгур сирий – 1 неповна склянка (його потрібно окремо зварити);
- сіль, перець;
Інгредієнти для заливки:
- вода – 1-1,2 л.;
- борошно – 2 ст. л.;
- томатна паста, соус або кетчуп – 1 ст. л.;
- сметана або майонез – 2 ст. л.;
- сіль, перець, спеції;
Спосіб приготування:
1.До фаршу додати натерту цибулю, варений булгур, сіль, перець та добре перемішати.
2.Вологими руками сформувати фрикадельки.
3.Обваляти у борошні та викласти у форму, в якій плануєте запікати.
4.Інгредієнти для заливки добре перемішати та залити нею фрикадельки.
5.Запікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 35-40 хвилин.
6.Можна подавати з будь-яким гарніром або з овочевим салатом.