Всего три ингредиента — и вы больше не будете покупать сыр: как быстро приготовить закуску (видео)

Точно лучше, чем магазинный

Из плавленого сыра можно не только приготовить вкусные бутерброды, но также добавлять в супы или делать начинки для выпечки. Сегодня мы хотим рассказать, как можно приготовить плавленый сыр всего из трех основных ингредиентов.

Готовится он легко и просто, справится даже новичок. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_marina_frolova._".

Как приготовить плавленый сыр

Ингредиенты:

400 г кисломолочного творога;

1 яйцо;

80 г сливочного масла;

0,5 ч. л сахара;

0,5 ч. л соли (можно больше);

0,5 ч. л соды;

Способ приготовления:

1.Выложить сыр в миску или кастрюлю.

2.Добавить яйцо, масло, соль, сахар, соду, перебить все блендером до однородности.

3.Поставить массу на водяную баню и помешивать, пока сыр не расплавится, это займет минут 10. Если останутся комочки сыра, то массу еще раз перебить блендером.

4. Вылить сыр в емкость для хранения и поставить в холодильник. Также в сыр можно добавить любые специи, обжаренные шампиньоны или мелко нарезанную зелень.