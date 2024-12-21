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Всего три ингредиента — и вы больше не будете покупать сыр: как быстро приготовить закуску (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Нежный, тягучий, вкусный
Нежный, тягучий, вкусный. Фото 1000.menu

Точно лучше, чем магазинный

Из плавленого сыра можно не только приготовить вкусные бутерброды, но также добавлять в супы или делать начинки для выпечки. Сегодня мы хотим рассказать, как можно приготовить плавленый сыр всего из трех основных ингредиентов.

Готовится он легко и просто, справится даже новичок. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_marina_frolova._".

Как приготовить плавленый сыр

Ингредиенты:

  • 400 г кисломолочного творога;
  • 1 яйцо;
  • 80 г сливочного масла;
  • 0,5 ч. л сахара;
  • 0,5 ч. л соли (можно больше);
  • 0,5 ч. л соды;

Способ приготовления:

1.Выложить сыр в миску или кастрюлю.

2.Добавить яйцо, масло, соль, сахар, соду, перебить все блендером до однородности.

3.Поставить массу на водяную баню и помешивать, пока сыр не расплавится, это займет минут 10. Если останутся комочки сыра, то массу еще раз перебить блендером.

4. Вылить сыр в емкость для хранения и поставить в холодильник. Также в сыр можно добавить любые специи, обжаренные шампиньоны или мелко нарезанную зелень.

Теги:
#Закуска #Плавленный сыр #Готовим дома