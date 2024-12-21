Всего три ингредиента — и вы больше не будете покупать сыр: как быстро приготовить закуску (видео)
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Точно лучше, чем магазинный
Из плавленого сыра можно не только приготовить вкусные бутерброды, но также добавлять в супы или делать начинки для выпечки. Сегодня мы хотим рассказать, как можно приготовить плавленый сыр всего из трех основных ингредиентов.
Готовится он легко и просто, справится даже новичок. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "_marina_frolova._".
Как приготовить плавленый сыр
Ингредиенты:
- 400 г кисломолочного творога;
- 1 яйцо;
- 80 г сливочного масла;
- 0,5 ч. л сахара;
- 0,5 ч. л соли (можно больше);
- 0,5 ч. л соды;
Способ приготовления:
1.Выложить сыр в миску или кастрюлю.
2.Добавить яйцо, масло, соль, сахар, соду, перебить все блендером до однородности.
3.Поставить массу на водяную баню и помешивать, пока сыр не расплавится, это займет минут 10. Если останутся комочки сыра, то массу еще раз перебить блендером.
4. Вылить сыр в емкость для хранения и поставить в холодильник. Также в сыр можно добавить любые специи, обжаренные шампиньоны или мелко нарезанную зелень.