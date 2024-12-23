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На цю розкішну закуску ви витратите всього 15 хвилин: солоний тортик на святковий стіл (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Чудова закуска до святкового столу
Чудова закуска до святкового столу. Фото Колаж Телеграфу

Красивий тортик з лосося

На Новий рік хочеться ставити щось не лише смачне, а й красиве та вишукане. Тому часто окрім салату з куркою кулінари звертають увагу на розкішні закуски з червоною рибою. Просто як у наступному рецепті.

Кулінарна блогерка Ольга Рябенко розповіла у своєму відео, як приготувати надзвичайно смачну закуску у вигляді тортика з червоної риби і крем-сиру. Це ідеальний варіант для святкового столу, який точно вразить ваших рідних.

Інгредієнти:

  • Слабосолена червона риба — 300 г;
  • Крем-сир — 250 г;
  • Петрушка — пучок;
  • Крекер солоний — 50 г;
  • Помідор — 1 шт;
  • Огірок — 1 шт;
  • Тостерний хліб — 1 скибочка;
  • Цедра лимона;
  • Каперси за бажанням — 1 ч.л;
  • Кріп та зелена цибуля для декору.

Спосіб приготування:

  1. Обираємо мисочку, де буде зручно формувати наш тортик. Змащуємо її олією та застеляємо харчовою плівкою.
  2. На дно і по колу викладаємо нарізану червону рибу. Для начинки крем-сир змішуємо з подрібненою петрушкою та огірком. Викладаємо половину начинки першим шаром на рибу.
  3. Другим шаром викладаємо нарізані помідори без зернят. Крекер подрібнюємо та викладаємо на помідори. Добре притискаємо.
  4. Знову викладаємо крем-сир. Все притискаємо скибочкою тостерного хліба.
  5. Загортаємо все краями риби. Щільно накриваємо плівкою, притискаємо і ставимо на 30 хвилин в холодильник.

Перед подачею залишиться тортик лише перевернути та зняти плівку, а також прикрасити за бажанням. Також ми розповідали, як приготувати красиві брускети з грибами.

Теги:
#Рецепт #Лосось #Закуска #Святковий стіл