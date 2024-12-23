На цю розкішну закуску ви витратите всього 15 хвилин: солоний тортик на святковий стіл (відео)

Красивий тортик з лосося

На Новий рік хочеться ставити щось не лише смачне, а й красиве та вишукане. Тому часто окрім салату з куркою кулінари звертають увагу на розкішні закуски з червоною рибою. Просто як у наступному рецепті.

Кулінарна блогерка Ольга Рябенко розповіла у своєму відео, як приготувати надзвичайно смачну закуску у вигляді тортика з червоної риби і крем-сиру. Це ідеальний варіант для святкового столу, який точно вразить ваших рідних.

Інгредієнти:

Слабосолена червона риба — 300 г;

Крем-сир — 250 г;

Петрушка — пучок;

Крекер солоний — 50 г;

Помідор — 1 шт;

Огірок — 1 шт;

Тостерний хліб — 1 скибочка;

Цедра лимона;

Каперси за бажанням — 1 ч.л;

Кріп та зелена цибуля для декору.

Спосіб приготування:

Обираємо мисочку, де буде зручно формувати наш тортик. Змащуємо її олією та застеляємо харчовою плівкою. На дно і по колу викладаємо нарізану червону рибу. Для начинки крем-сир змішуємо з подрібненою петрушкою та огірком. Викладаємо половину начинки першим шаром на рибу. Другим шаром викладаємо нарізані помідори без зернят. Крекер подрібнюємо та викладаємо на помідори. Добре притискаємо. Знову викладаємо крем-сир. Все притискаємо скибочкою тостерного хліба. Загортаємо все краями риби. Щільно накриваємо плівкою, притискаємо і ставимо на 30 хвилин в холодильник.

Перед подачею залишиться тортик лише перевернути та зняти плівку, а також прикрасити за бажанням. Також ми розповідали, як приготувати красиві брускети з грибами.