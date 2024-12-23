На эту роскошную закуску вы потратите всего 15 минут: соленый тортик на праздничный стол (видео)
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Красивый тортик из лосося.
На Новый год хочется ставить что-то не только вкусное, но красивое и изысканное. Поэтому часто, кроме салата с курицей, кулинары обращают внимание на роскошные закуски с красной рыбой. Просто как в следующем рецепте.
Кулинарная блоггерша Ольга Рябенко рассказала в своем видео, как приготовить вкуснейшую закуску в виде тортика из красной рыбы и крем-сыра. Это идеальный вариант для праздничного стола, который точно поразит ваших родных.
Ингредиенты:
- Слабосоленая красная рыба — 300 г;
- Крем-сырь – 250 г;
- Петрушка – пучок;
- Крекер соленый – 50 г;
- Помидор – 1 шт;
- Огурец – 1 шт;
- Тостерный хлеб – 1 ломтик;
- Цедра лимона;
- Каперсы по желанию – 1 ч.л;
- Укроп и зеленый лук для декора.
Способ приготовления:
- Выбираем мисочку, где будет удобно формировать наш тортик. Смазываем ее растительным маслом и застилаем пищевой пленкой.
- На дно и по кругу выкладываем нарезанную красную рыбу. Для начинки крем-творог смешиваем с измельченной петрушкой и огурцом. Выкладываем половину начинки первым слоем на рыбу.
- Вторым слоем выкладываем нарезанные помидоры без зерен. Крекер измельчаем и выкладываем на помидоры. Хорошо прижимаем.
- Снова выкладываем крем-сыр. Все прижимаем ломтиком тостерного хлеба.
- Заворачиваем все краями рыбы. Плотно накрываем плёнкой, прижимаем и ставим на 30 минут в холодильник.
Перед подачей тортик останется только перевернуть и снять пленку, а также украсить по желанию. Также мы рассказывали, как приготовить красивые брускеты с грибами.