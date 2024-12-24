На свято або на щодень: салат з курячими сердечками виходить ситним та смачним (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Готується швидко та просто
Салати із субпродуктів завжди відзначаються чудовим смаком, поживністю та економічністю. Часто господині готують салат з курячою печінкою, а курячі серця мають ніжну текстуру, ідеально поєднуються з багатьма інгредієнтами.
Рецептом приготування салату з курячими сердечками поділилася фудблогерка Дарина, відома в Instagram під ніком "recepti_dariko". Вона переконує, що гості будуть у захваті.
Як приготувати салат з курячими сердечками
Інгредієнти:
- курячі серця — 800-900 г;
- варені круто яйця — 4 шт.;
- моцарелла — 100 г;
- маринована червона цибуля — 1 шт.;
- зелень
- майонез — 2-3 ст. л.;
- сіль, перець;
Спосіб приготування:
1.Сердечка промити, прибрати все зайве, розрізати навпіл.
2.Замочити у воді на 30 хвилин. Воду злити та відварити у підсоленій воді протягом пів години.
3.Цибулю дрібно нарізати, додати 1 ч.л. солі, 1 ч.л. цукру, 1 ст.л. оцту, 80 мл гарячої води, перемішати і залишити на 30 хвилин.
4.Відварені яйця нарізати кубиками.
5.Моцарелу натерти на великій тертці.
6.Додати цибулю та зелень, заправити майонезом, перемішати.