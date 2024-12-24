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На свято або на щодень: салат з курячими сердечками виходить ситним та смачним (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Ситний, смачний салат
Ситний, смачний салат. Фото say7.info

Готується швидко та просто

Салати із субпродуктів завжди відзначаються чудовим смаком, поживністю та економічністю. Часто господині готують салат з курячою печінкою, а курячі серця мають ніжну текстуру, ідеально поєднуються з багатьма інгредієнтами.

Рецептом приготування салату з курячими сердечками поділилася фудблогерка Дарина, відома в Instagram під ніком "recepti_dariko". Вона переконує, що гості будуть у захваті.

Як приготувати салат з курячими сердечками

Інгредієнти:

  • курячі серця — 800-900 г;
  • варені круто яйця — 4 шт.;
  • моцарелла — 100 г;
  • маринована червона цибуля — 1 шт.;
  • зелень
  • майонез — 2-3 ст. л.;
  • сіль, перець;

Спосіб приготування:

1.Сердечка промити, прибрати все зайве, розрізати навпіл.

2.Замочити у воді на 30 хвилин. Воду злити та відварити у підсоленій воді протягом пів години.

3.Цибулю дрібно нарізати, додати 1 ч.л. солі, 1 ч.л. цукру, 1 ст.л. оцту, 80 мл гарячої води, перемішати і залишити на 30 хвилин.

4.Відварені яйця нарізати кубиками.

5.Моцарелу натерти на великій тертці.

6.Додати цибулю та зелень, заправити майонезом, перемішати.

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#Салат #Готуємо вдома #Сердечка