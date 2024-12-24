На праздник или на каждый день: салат с куриными сердечками получается сытным и вкусным (видео)

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Салаты из субпродуктов всегда отличаются отличным вкусом, питательностью и экономичностью. Часто хозяйки готовят салат с куриной печенью, а куриные сердца имеют нежную текстуру, идеально сочетаются со многими ингредиентами.

Рецептом приготовления салата с куриными сердечками поделилась фудблогерка Дарья, известная в Instagram под ником "recepti_dariko". Она убеждает, что гости будут в восторге.

Как приготовить салат с куриными сердечками

Ингредиенты:

куриные сердца – 800-900 г;

вареные вкрутую яйца — 4 шт.;

моцарелла – 100 г;

маринованный красный лук — 1 шт.;

зелень

майонез – 2-3 ст. л.;

соль, перец;

Способ приготовления:

1.Сердечки промыть, убрать все лишнее, разрезать пополам.

2.Замочить в воде на 30 минут. Воду слить и отварить в подсоленной воде полчаса.

3.Лук мелко нарезать, добавить 1 ч.л. соли, 1 ч.л. сахара, 1 ст.л. уксуса, 80 мл горячей воды, перемешать и оставить на 30 минут.

4.Отваренные яйца нарезать кубиками.

5. Моцареллу натереть на большой терке.

6.Добавить лук и зелень, заправить майонезом, перемешать.