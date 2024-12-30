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Схожий на "Олів'є", але з рибою: як приготувати звичну страву без ковбаси

Автор
Марія Швець
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Незвичайна подача відомого салату
Незвичайна подача відомого салату. Фото 1000.menu

Готується просто зі звичних продуктів

Найпопулярнішими стравами на новорічному столі у багатьох сім'ях є напевно "Шуба" та "Олів'є". Однак новорічне меню можна урізноманітнити змінивши деякі інгредієнти у звичних стравах.

Рецептом такої страви ми сьогодні й хочемо поділитися. Рецепт смакоти опублікували на Instagram-сторінці "iriska_dimitrova".

Як приготувати салат з сьомгою

Інгредієнти:

  • 200 г слабосоленої сьомги (лосось);
  • 4-5 середніх варених/печених картоплин;
  • 2 свіжі огірки (або великий салатний);
  • 1 зелене яблуко;
  • 2 варені яйця;
  • зелена цибуля;
  • сіль, перець;
  • заправка: домашній майонез чи сметана, йогурт;

Для прикраси за бажанням:

  • лимон;
  • перепелині яйця;
  • кріп;

Спосіб приготування:

1.Лосось нарізати кубиками.

2.Картоплю відварити, нарізати кубиками.

3.Огірки нарізати кубиками.

4.Яйця відварити вкруту, нарізати кубиками.

5.Зелену цибулюдрібно нарізати.

6.Салат заправити майонезом, перемішати.

Теги:
#Салат #Олів'є #Закуска