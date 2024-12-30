Схожий на "Олів'є", але з рибою: як приготувати звичну страву без ковбаси

Готується просто зі звичних продуктів

Найпопулярнішими стравами на новорічному столі у багатьох сім'ях є напевно "Шуба" та "Олів'є". Однак новорічне меню можна урізноманітнити змінивши деякі інгредієнти у звичних стравах.

Рецептом такої страви ми сьогодні й хочемо поділитися. Рецепт смакоти опублікували на Instagram-сторінці "iriska_dimitrova".

Як приготувати салат з сьомгою

Інгредієнти:

200 г слабосоленої сьомги (лосось);

4-5 середніх варених/печених картоплин;

2 свіжі огірки (або великий салатний);

1 зелене яблуко;

2 варені яйця;

зелена цибуля;

сіль, перець;

заправка: домашній майонез чи сметана, йогурт;

Для прикраси за бажанням:

лимон;

перепелині яйця;

кріп;

Спосіб приготування:

1.Лосось нарізати кубиками.

2.Картоплю відварити, нарізати кубиками.

3.Огірки нарізати кубиками.

4.Яйця відварити вкруту, нарізати кубиками.

5.Зелену цибулюдрібно нарізати.

6.Салат заправити майонезом, перемішати.