Схожий на "Олів'є", але з рибою: як приготувати звичну страву без ковбаси
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Готується просто зі звичних продуктів
Найпопулярнішими стравами на новорічному столі у багатьох сім'ях є напевно "Шуба" та "Олів'є". Однак новорічне меню можна урізноманітнити змінивши деякі інгредієнти у звичних стравах.
Рецептом такої страви ми сьогодні й хочемо поділитися. Рецепт смакоти опублікували на Instagram-сторінці "iriska_dimitrova".
Як приготувати салат з сьомгою
Інгредієнти:
- 200 г слабосоленої сьомги (лосось);
- 4-5 середніх варених/печених картоплин;
- 2 свіжі огірки (або великий салатний);
- 1 зелене яблуко;
- 2 варені яйця;
- зелена цибуля;
- сіль, перець;
- заправка: домашній майонез чи сметана, йогурт;
Для прикраси за бажанням:
- лимон;
- перепелині яйця;
- кріп;
Спосіб приготування:
1.Лосось нарізати кубиками.
2.Картоплю відварити, нарізати кубиками.
3.Огірки нарізати кубиками.
4.Яйця відварити вкруту, нарізати кубиками.
5.Зелену цибулюдрібно нарізати.
6.Салат заправити майонезом, перемішати.