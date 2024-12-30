Похож на "Оливье", но с рыбой: как приготовить привычное блюдо без колбасы
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Готовится прямо из привычных продуктов
Самыми популярными блюдами на новогоднем столе во многих семьях наверняка являются "Шуба" и "Оливье". Однако новогоднее меню можно разнообразить, изменив некоторые ингредиенты в привычных блюдах.
Рецептом такого блюда мы сегодня хотим поделиться. Рецепт вкусности опубликовали на Instagram-странице "iriska_dimitrova".
Как приготовить салат с семгой
Ингредиенты:
- 200 г слабосоленой семги (лосось);
- 4-5 средних вареных/печеных картофелин;
- 2 свежих огурца (или большой салатный);
- 1 зеленое яблоко;
- 2 вареных яйца;
- зеленый лук;
- соль, перец;
- заправка: домашний майонез или сметана, йогурт;
Для украшения по желанию:
- лимон;
- перепелиные яйца;
- укроп;
Способ приготовления:
1.Лосось нарезать кубиками.
2.Картофель отварить, нарезать кубиками.
3.Огурцы порезать кубиками.
4.Яйца отварить вкрутую, порезать кубиками.
5.Зеленый лук мелко нарезать.
6.Салат заправить майонезом, перемешать.