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Похож на "Оливье", но с рыбой: как приготовить привычное блюдо без колбасы

Автор
Мария Швец
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Автор
Необычная подача известного салата
Необычная подача известного салата. Фото 1000.menu

Готовится прямо из привычных продуктов

Самыми популярными блюдами на новогоднем столе во многих семьях наверняка являются "Шуба" и "Оливье". Однако новогоднее меню можно разнообразить, изменив некоторые ингредиенты в привычных блюдах.

Рецептом такого блюда мы сегодня хотим поделиться. Рецепт вкусности опубликовали на Instagram-странице "iriska_dimitrova".

Как приготовить салат с семгой

Ингредиенты:

  • 200 г слабосоленой семги (лосось);
  • 4-5 средних вареных/печеных картофелин;
  • 2 свежих огурца (или большой салатный);
  • 1 зеленое яблоко;
  • 2 вареных яйца;
  • зеленый лук;
  • соль, перец;
  • заправка: домашний майонез или сметана, йогурт;

Для украшения по желанию:

  • лимон;
  • перепелиные яйца;
  • укроп;

Способ приготовления:

1.Лосось нарезать кубиками.

2.Картофель отварить, нарезать кубиками.

3.Огурцы порезать кубиками.

4.Яйца отварить вкрутую, порезать кубиками.

5.Зеленый лук мелко нарезать.

6.Салат заправить майонезом, перемешать.

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#Салат #Оливье #Закуска