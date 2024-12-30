Похож на "Оливье", но с рыбой: как приготовить привычное блюдо без колбасы

Готовится прямо из привычных продуктов

Самыми популярными блюдами на новогоднем столе во многих семьях наверняка являются "Шуба" и "Оливье". Однако новогоднее меню можно разнообразить, изменив некоторые ингредиенты в привычных блюдах.

Рецептом такого блюда мы сегодня хотим поделиться. Рецепт вкусности опубликовали на Instagram-странице "iriska_dimitrova".

Как приготовить салат с семгой

Ингредиенты:

200 г слабосоленой семги (лосось);

4-5 средних вареных/печеных картофелин;

2 свежих огурца (или большой салатный);

1 зеленое яблоко;

2 вареных яйца;

зеленый лук;

соль, перец;

заправка: домашний майонез или сметана, йогурт;

Для украшения по желанию:

лимон;

перепелиные яйца;

укроп;

Способ приготовления:

1.Лосось нарезать кубиками.

2.Картофель отварить, нарезать кубиками.

3.Огурцы порезать кубиками.

4.Яйца отварить вкрутую, порезать кубиками.

5.Зеленый лук мелко нарезать.

6.Салат заправить майонезом, перемешать.