Гості точно попросять добавки: рецепт салату "Червоне море"

Замінить "Олів'є" та "Шубу"

Салат "Червоне море" — яскрава та дуже швидка у приготуванні страва. Завдяки яскравим кольорам він одразу привертає увагу на столі. Цей салат з помідорів та крабових паличок та помідорів дуже швидко та легко готувати, що робить його ідеальним варіантом як для буденного обіду, так і для святкового частування.

Рецептом поділилась блогерка Наталія Данилюк.

Інгредієнти:

Крабові палички – 200 г (12 шт.)

Перець солодкий – 1 шт.

Помідори – 2 шт.

Сир твердий – 100 г

Часник – 2 зубчики

Сіль, перець – на смак

Майонез – на смак

Як приготувати салат "Червоне море"