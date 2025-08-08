Гості точно попросять добавки: рецепт салату "Червоне море"
-
-
Замінить "Олів'є" та "Шубу"
Салат "Червоне море" — яскрава та дуже швидка у приготуванні страва. Завдяки яскравим кольорам він одразу привертає увагу на столі. Цей салат з помідорів та крабових паличок та помідорів дуже швидко та легко готувати, що робить його ідеальним варіантом як для буденного обіду, так і для святкового частування.
Рецептом поділилась блогерка Наталія Данилюк.
Інгредієнти:
Крабові палички – 200 г (12 шт.)
Перець солодкий – 1 шт.
Помідори – 2 шт.
Сир твердий – 100 г
Часник – 2 зубчики
Сіль, перець – на смак
Майонез – на смак
Як приготувати салат "Червоне море"
- Наріжте соломкою крабові палички, помідор, болгарський перець та сир.
- Пропустіть через прес часник (якщо ви його не любите, можна не додавати). Додайте майонез, сіль і перець на смак.
- Усі інгредієнти ретельно перемішайте. Подавайте салат одразу на стіл, щоб помідор не пустив сік.