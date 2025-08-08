Рус

Гості точно попросять добавки: рецепт салату "Червоне море"

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Салат з крабових паличок та помідорів
Салат з крабових паличок та помідорів. Фото Скріншот YouTube

Замінить "Олів'є" та "Шубу"

Салат "Червоне море" — яскрава та дуже швидка у приготуванні страва. Завдяки яскравим кольорам він одразу привертає увагу на столі. Цей салат з помідорів та крабових паличок та помідорів дуже швидко та легко готувати, що робить його ідеальним варіантом як для буденного обіду, так і для святкового частування.

Рецептом поділилась блогерка Наталія Данилюк.

Інгредієнти:

Крабові палички – 200 г (12 шт.)

Перець солодкий – 1 шт.

Помідори – 2 шт.

Сир твердий – 100 г

Часник – 2 зубчики

Сіль, перець – на смак

Майонез – на смак

Як приготувати салат "Червоне море"

  1. Наріжте соломкою крабові палички, помідор, болгарський перець та сир.
  2. Пропустіть через прес часник (якщо ви його не любите, можна не додавати). Додайте майонез, сіль і перець на смак.
  3. Усі інгредієнти ретельно перемішайте. Подавайте салат одразу на стіл, щоб помідор не пустив сік.
Теги:
#Помідори #Рецепти #Салати #Крабові палички