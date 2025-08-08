Гости точно попросят добавки: рецепт салата "Красное море"
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Заменит "Оливье" и "Шубу"
Салат "Красное море" — яркое и очень быстрое в приготовлении блюдо. Благодаря ярким цветам он сразу привлекает внимание на столе. Этот салат из помидоров, крабовых палочек и помидоров очень быстро и легко готовить, что делает его идеальным вариантом как для будничного обеда, так и для праздничного угощения.
Рецептом поделилась блогер Наталья Данилюк.
Ингредиенты:
Крабовые палочки – 200 г (12 шт.)
Перец сладкий – 1 шт.
Помидоры – 2 шт.
Сыр твердый – 100 г
Чеснок – 2 зубчика
Соль, перец – по вкусу
Майонез – по вкусу
Как приготовить салат "Красное море"
- Нарежьте соломкой крабовые палочки, помидор, болгарский перец и сыр.
- Пропустите через пресс чеснок (если вы его не любите, можно не добавлять). Добавьте майонез, соль и перец по вкусу.
- Все ингредиенты тщательно перемешайте. Подавайте салат на стол, чтобы помидор не пустил сок.