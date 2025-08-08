Гости точно попросят добавки: рецепт салата "Красное море"

Заменит "Оливье" и "Шубу"

Салат "Красное море" — яркое и очень быстрое в приготовлении блюдо. Благодаря ярким цветам он сразу привлекает внимание на столе. Этот салат из помидоров, крабовых палочек и помидоров очень быстро и легко готовить, что делает его идеальным вариантом как для будничного обеда, так и для праздничного угощения.

Рецептом поделилась блогер Наталья Данилюк.

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 200 г (12 шт.)

Перец сладкий – 1 шт.

Помидоры – 2 шт.

Сыр твердый – 100 г

Чеснок – 2 зубчика

Соль, перец – по вкусу

Майонез – по вкусу

Как приготовить салат "Красное море"