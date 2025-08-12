Маринованные баклажаны с перцем: по этому рецепту вы будете готовить их каждый день
Вкусная и пикантная закуска
Даже в разгар лета, когда свежих овощей так много, что глаза разбегаются, хочется попробовать что-нибудь новое. Маринованные баклажаны – это отличное блюдо, чтобы разнообразить свое меню. Готовятся они достаточно просто. Нужно только подготовить овощи, отварить их и подождать немного, чтобы закуска настоялась. Маринованные баклажаны с перцем и чесноком получаются очень нежными, ароматными и с интересным пикантным вкусом.
Рецептом поделились на YouTube-канале "Прості рецепти".
Ингредиенты:
- 2 кг баклажанов
- 2 болгарских перца
- 10 зубчиков чеснока
Маринад на 2 кг баклажанов:
- 4 стакана воды
- 200 г сахара
- 120 г уксуса
- 2 ст.л. соли
Как приготовить маринованные баклажаны с перцем
- Чеснок мелко нарежьте, добавьте к нему 1-2 ст.л. растительного масла и перемешайте.
- Перец нарежьте крупными полосками.
- Баклажаны почистите и нарежьте вдоль пластинками толщиной до 1 см, а затем разрежьте поперёк на 2-3 части.
- Приготовьте маринад. Доведите воду до кипения и добавьте соль, сахар, уксус.
- Отварите баклажаны в маринаде 5 минут.
- Готовые баклажаны достаньте из маринада шумовкой и дайте остыть.
- В том же маринаде отварите перец примерно 10 минут. Когда перец остынет, нарежьте его на небольшие кусочки.
- В чистый контейнер или глубокую миску выкладывайте слоями: сначала слой баклажанов, затем слой перца, и сверху добавьте часть чесночной заправки с растительным маслом. Повторяйте слои, пока не закончатся все овощи.
- Накройте контейнер крышкой и поставьте на ночь в холодильник.
Как и с чем подавать
Эти маринованные баклажаны с перцем можно подавать как самостоятельную холодную закуску к праздничному столу или как дополнение к мясным или рыбным блюдам. А еще их вкусно есть с молодым картофелем, пюре, или просто с хлебом.