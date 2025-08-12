Маринованные баклажаны с перцем: по этому рецепту вы будете готовить их каждый день

Вкусная и пикантная закуска

Даже в разгар лета, когда свежих овощей так много, что глаза разбегаются, хочется попробовать что-нибудь новое. Маринованные баклажаны – это отличное блюдо, чтобы разнообразить свое меню. Готовятся они достаточно просто. Нужно только подготовить овощи, отварить их и подождать немного, чтобы закуска настоялась. Маринованные баклажаны с перцем и чесноком получаются очень нежными, ароматными и с интересным пикантным вкусом.

Рецептом поделились на YouTube-канале "Прості рецепти".

Ингредиенты:

2 кг баклажанов

2 болгарских перца

10 зубчиков чеснока

Маринад на 2 кг баклажанов:

4 стакана воды

200 г сахара

120 г уксуса

2 ст.л. соли

Как приготовить маринованные баклажаны с перцем

Чеснок мелко нарежьте, добавьте к нему 1-2 ст.л. растительного масла и перемешайте. Перец нарежьте крупными полосками. Баклажаны почистите и нарежьте вдоль пластинками толщиной до 1 см, а затем разрежьте поперёк на 2-3 части. Приготовьте маринад. Доведите воду до кипения и добавьте соль, сахар, уксус. Отварите баклажаны в маринаде 5 минут. Готовые баклажаны достаньте из маринада шумовкой и дайте остыть. В том же маринаде отварите перец примерно 10 минут. Когда перец остынет, нарежьте его на небольшие кусочки. В чистый контейнер или глубокую миску выкладывайте слоями: сначала слой баклажанов, затем слой перца, и сверху добавьте часть чесночной заправки с растительным маслом. Повторяйте слои, пока не закончатся все овощи. Накройте контейнер крышкой и поставьте на ночь в холодильник.

Как и с чем подавать

Эти маринованные баклажаны с перцем можно подавать как самостоятельную холодную закуску к праздничному столу или как дополнение к мясным или рыбным блюдам. А еще их вкусно есть с молодым картофелем, пюре, или просто с хлебом.