Это вам не обычная консервация: приготовьте кабачки так, и все будут просить рецепт
Кабачки считаются универсальным овощем. Из них можно приготовить и салаты, и запеканки, а консервация на зиму в томатном соусе – отличный способ сохранить вкус кабачков.
Этот рецепт, которым поделились на портале Cookpad, позволяет легко приготовить вкусные кабачки в пикантном томатном соусе, которые станут отличным дополнением к зимнему столу.
Ингредиенты:
- Кабачки — 3 кг
- Соус "Руна Сацебели" — 1 банка
- Масло — 1 стакан
- Сахар — 1 стакан
- Уксус — 1/2 стакана
- Соль – 1,5 ст. л. (или по вашему вкусу)
- Чеснок – 1 головка
- По желанию: острый перец
Этапы приготовления:
Тщательно вымойте кабачки, а затем нарежьте их произвольными кусочками.
Переложите нарезанные кабачки в большую кастрюлю. Добавьте измельченный чеснок, соус Сацебели, масло, сахар, уксус и соль. Хорошо размешайте все ингредиенты. Оставьте смесь мариноваться на 3 часа, периодически помешивая.
После маринования поставьте кастрюлю на огонь. Доведите до кипения и варите 30-40 минут, время от времени помешивая. Попробуйте на вкус и при необходимости добавьте еще соли. Если вы любите острее, самое время добавить немного перца.
Разложите горячие кабачки по заранее стерилизованным банкам и плотно закатайте крышками.
Переверните банки вверх дном, накройте их одеялом и оставьте до полного охлаждения.
Приятного аппетита! Эти кабачки отлично дополнят любое блюдо в холодное время года и не только.