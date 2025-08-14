Укр

Это вам не обычная консервация: приготовьте кабачки так, и все будут просить рецепт

Наталья Граковская
Кабачки в томате на зиму
Кабачки в томате на зиму. Фото Скриншот YouTube

Просто, быстро и невероятно вкусно

Кабачки считаются универсальным овощем. Из них можно приготовить и салаты, и запеканки, а консервация на зиму в томатном соусе – отличный способ сохранить вкус кабачков.

Этот рецепт, которым поделились на портале Cookpad, позволяет легко приготовить вкусные кабачки в пикантном томатном соусе, которые станут отличным дополнением к зимнему столу.

Ингредиенты:

  • Кабачки — 3 кг
  • Соус "Руна Сацебели" — 1 банка
  • Масло — 1 стакан
  • Сахар — 1 стакан
  • Уксус — 1/2 стакана
  • Соль – 1,5 ст. л. (или по вашему вкусу)
  • Чеснок – 1 головка
  • По желанию: острый перец

Этапы приготовления:

Тщательно вымойте кабачки, а затем нарежьте их произвольными кусочками.

Заготовка из кабачков на зиму рецепт

Переложите нарезанные кабачки в большую кастрюлю. Добавьте измельченный чеснок, соус Сацебели, масло, сахар, уксус и соль. Хорошо размешайте все ингредиенты. Оставьте смесь мариноваться на 3 часа, периодически помешивая.

Маринованные кабачки на зиму.

После маринования поставьте кастрюлю на огонь. Доведите до кипения и варите 30-40 минут, время от времени помешивая. Попробуйте на вкус и при необходимости добавьте еще соли. Если вы любите острее, самое время добавить немного перца.

Разложите горячие кабачки по заранее стерилизованным банкам и плотно закатайте крышками.

Кабачки в томате на зиму простой рецепт

Переверните банки вверх дном, накройте их одеялом и оставьте до полного охлаждения.

Приятного аппетита! Эти кабачки отлично дополнят любое блюдо в холодное время года и не только.

