Это вам не обычная консервация: приготовьте кабачки так, и все будут просить рецепт

Просто, быстро и невероятно вкусно

Кабачки считаются универсальным овощем. Из них можно приготовить и салаты, и запеканки, а консервация на зиму в томатном соусе – отличный способ сохранить вкус кабачков.

Этот рецепт, которым поделились на портале Cookpad, позволяет легко приготовить вкусные кабачки в пикантном томатном соусе, которые станут отличным дополнением к зимнему столу.

Ингредиенты:

Кабачки — 3 кг

Соус "Руна Сацебели" — 1 банка

Масло — 1 стакан

Сахар — 1 стакан

Уксус — 1/2 стакана

Соль – 1,5 ст. л. (или по вашему вкусу)

Чеснок – 1 головка

По желанию: острый перец

Этапы приготовления:

Тщательно вымойте кабачки, а затем нарежьте их произвольными кусочками.

Переложите нарезанные кабачки в большую кастрюлю. Добавьте измельченный чеснок, соус Сацебели, масло, сахар, уксус и соль. Хорошо размешайте все ингредиенты. Оставьте смесь мариноваться на 3 часа, периодически помешивая.

После маринования поставьте кастрюлю на огонь. Доведите до кипения и варите 30-40 минут, время от времени помешивая. Попробуйте на вкус и при необходимости добавьте еще соли. Если вы любите острее, самое время добавить немного перца.

Разложите горячие кабачки по заранее стерилизованным банкам и плотно закатайте крышками.

Переверните банки вверх дном, накройте их одеялом и оставьте до полного охлаждения.

Приятного аппетита! Эти кабачки отлично дополнят любое блюдо в холодное время года и не только.