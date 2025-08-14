Рус

Незвичайний рецепт томатного соку на зиму: додайте ці спеції — і смак буде неймовірним

Наталя Граковська
Пряний та ароматний томатний сік
Пряний та ароматний томатний сік. Фото freepik.com

Ніхто не здогадається, що ви туди поклали

Сезон консервації в самому розпалі. Ми вже розповідали, як закрити томатний сік на зиму. Але цього разу пропонуємо урізноманітнити класичний рецепт і додати до нього спеції, що нададуть напою особливого аромату та глибшого смаку. Кориця, мускатний горіх, гвоздика та нотка часнику перетворять звичайний сік на пряну й насичену заготівлю.

Рецептом ароматного томатного соку поділилась кулінарна блогерка Катерина Тарасенко.

Інгредієнти на 5 літрів соку :

  • Цукор — від 100 до 300 г;
  • Сіль — 50 г;
  • Оцет — 1 ст.л;
  • Часник — 2 зубчики;
  • Кориця — 1 ст.л;
  • Мускатний горіх — 0.5 ч.л;
  • Гвоздика — 3-5 шт.

Як приготувати томатний сік з корицею

  1. Покладіть розрізані томати в каструлю, утрамбуйте їх і поставте на плиту. Увімкніть вогонь трохи вище середнього, накрийте кришкою і доведіть до кипіння. Після закипання варіть томати 20 хвилин.
  2. За допомогою блендера перебийте готові томати, а потім перетріть отриману масу через сито, щоб позбутися від шкірки та насіння.
  3. Поверніть сік у каструлю. Додайте сіль, цукор, корицю, часник, мускатний горіх та оцет. Перед додаванням цукру спробуйте сік на смак і регулюйте його кількість.
  4. Обов'язково ще раз збийте сік блендером, щоб усі інгредієнти рівномірно розподілилися, а сік став однорідним і без грудочок.
  5. Всипте гвоздику. Увімкніть плиту і доведіть сік до кипіння. Після закипання проваріть ще приблизно 5 хвилин.
  6. Розлийте гарячий сік у підготовлені банки та закрийте кришками.
