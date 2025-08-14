Незвичайний рецепт томатного соку на зиму: додайте ці спеції — і смак буде неймовірним

Ніхто не здогадається, що ви туди поклали

Сезон консервації в самому розпалі. Ми вже розповідали, як закрити томатний сік на зиму. Але цього разу пропонуємо урізноманітнити класичний рецепт і додати до нього спеції, що нададуть напою особливого аромату та глибшого смаку. Кориця, мускатний горіх, гвоздика та нотка часнику перетворять звичайний сік на пряну й насичену заготівлю.

Рецептом ароматного томатного соку поділилась кулінарна блогерка Катерина Тарасенко.

Інгредієнти на 5 літрів соку :

Цукор — від 100 до 300 г;

Сіль — 50 г;

Оцет — 1 ст.л;

Часник — 2 зубчики;

Кориця — 1 ст.л;

Мускатний горіх — 0.5 ч.л;

Гвоздика — 3-5 шт.

Як приготувати томатний сік з корицею