Необычный рецепт томатного сока на зиму: добавьте эти специи — и вкус будет невероятным

Никто не догадается, что вы туда положили

Сезон консервации в самом разгаре. Мы уже рассказывали, как закрыть томатный сок на зиму. Но на этот раз предлагаем разнообразить классический рецепт и добавить в него специи, которые придадут напитку особый аромат и более глубокий вкус. Корица, мускатный орех, гвоздика и нотка чеснока превратят обычный сок в пряную и насыщенную заготовку.

Рецептом ароматного томатного сока поделилась кулинарная блогерша Екатерина Тарасенко.

Ингредиенты на 5 литров сока:

Сахар – от 100 до 300 г;

Соль – 50 г;

Уксус – 1 ст.л;

Чеснок – 2 зубчика;

Корица – 1 ст.л;

Мускатный орех – 0.5 ч.л;

Гвоздика – 3-5 шт.

Как приготовить томатный сок с корицей