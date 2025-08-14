Необычный рецепт томатного сока на зиму: добавьте эти специи — и вкус будет невероятным
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Никто не догадается, что вы туда положили
Сезон консервации в самом разгаре. Мы уже рассказывали, как закрыть томатный сок на зиму. Но на этот раз предлагаем разнообразить классический рецепт и добавить в него специи, которые придадут напитку особый аромат и более глубокий вкус. Корица, мускатный орех, гвоздика и нотка чеснока превратят обычный сок в пряную и насыщенную заготовку.
Рецептом ароматного томатного сока поделилась кулинарная блогерша Екатерина Тарасенко.
Ингредиенты на 5 литров сока:
- Сахар – от 100 до 300 г;
- Соль – 50 г;
- Уксус – 1 ст.л;
- Чеснок – 2 зубчика;
- Корица – 1 ст.л;
- Мускатный орех – 0.5 ч.л;
- Гвоздика – 3-5 шт.
Как приготовить томатный сок с корицей
- Положите разрезанные томаты в кастрюлю, утрамбуйте их и поставьте на плиту. Включите огонь немного выше среднего, накройте крышкой и доведите до кипения. После закипания варите томаты 20 минут.
- Блендером перебейте готовые томаты, а затем перетрите полученную массу через сито, чтобы избавиться от кожуры и семян.
- Верните сок в кастрюлю. Добавьте соль, сахар, корицу, чеснок, мускатный орех и уксус. Перед добавлением сахара попробуйте сок на вкус и регулируйте его количество.
- Обязательно еще раз взбейте сок блендером, чтобы все ингредиенты равномерно распределились, а сок стал однородным и без комочков.
- Всыпьте гвоздику. Включите плиту и доведите сок до кипения. После закипания проварите ещё примерно 5 минут.
- Разлейте горячий сок в подготовленные банки и закройте крышками.