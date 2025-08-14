Укр

Необычный рецепт томатного сока на зиму: добавьте эти специи — и вкус будет невероятным

Наталья Граковская
Пряный и ароматный томатный сок
Пряный и ароматный томатный сок. Фото freepik.com

Никто не догадается, что вы туда положили

Сезон консервации в самом разгаре. Мы уже рассказывали, как закрыть томатный сок на зиму. Но на этот раз предлагаем разнообразить классический рецепт и добавить в него специи, которые придадут напитку особый аромат и более глубокий вкус. Корица, мускатный орех, гвоздика и нотка чеснока превратят обычный сок в пряную и насыщенную заготовку.

Рецептом ароматного томатного сока поделилась кулинарная блогерша Екатерина Тарасенко.

Ингредиенты на 5 литров сока:

  • Сахар – от 100 до 300 г;
  • Соль – 50 г;
  • Уксус – 1 ст.л;
  • Чеснок – 2 зубчика;
  • Корица – 1 ст.л;
  • Мускатный орех – 0.5 ч.л;
  • Гвоздика – 3-5 шт.

Как приготовить томатный сок с корицей

  1. Положите разрезанные томаты в кастрюлю, утрамбуйте их и поставьте на плиту. Включите огонь немного выше среднего, накройте крышкой и доведите до кипения. После закипания варите томаты 20 минут.
  2. Блендером перебейте готовые томаты, а затем перетрите полученную массу через сито, чтобы избавиться от кожуры и семян.
  3. Верните сок в кастрюлю. Добавьте соль, сахар, корицу, чеснок, мускатный орех и уксус. Перед добавлением сахара попробуйте сок на вкус и регулируйте его количество.
  4. Обязательно еще раз взбейте сок блендером, чтобы все ингредиенты равномерно распределились, а сок стал однородным и без комочков.
  5. Всыпьте гвоздику. Включите плиту и доведите сок до кипения. После закипания проварите ещё примерно 5 минут.
  6. Разлейте горячий сок в подготовленные банки и закройте крышками.
