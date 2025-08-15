Рус

Готуємо томатний сік з болгарським перцем: смачно, швидко та просто

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Сік виходить густий і наваристий
Сік виходить густий і наваристий. Фото Freepik

Закривайте відразу подвійну порцію

Ми вже розповідали, як приготувати томатний сік з ароматними спеціями на зиму, а тепер поділимося ще одним простим та смачним варіантом – з додаванням солодкого болгарського перцю. Він робить смак соку м'якшим, насиченішим і надає йому приємного аромату. Такий сік можна пити сам по собі або використовувати для приготування соусів. Так що запасайтеся томатним соком з перцем до самої весни.

Рецептом поділилися на порталі Cookpad.

Інгредієнти:

  • Помідори 3 кг;
  • Червоний перець болгарський 700 г;
  • Сіль 1-1,5 ст.
  • Цукор 3 ст.

Як приготувати томатний сік з перцем

  1. Нарізані помідори та перець пропускаємо через соковидавлювач. Якщо його немає, можна подрібнити овочі за допомогою м’ясорубки або блендера, а потім протерти через сито, щоб позбутися кісточок і шкірки.
  2. Ставимо на вогонь, додаємо сіль, цукор, доводимо до кипіння і варимо 5 хвилин. При необхідності додаємо сіль і цукор на смак.
  3. Варимо сік до зникнення піни близько 15 хвилин.
  4. Готовий сік розливаємо у гарячі стерилізовані банки. Закочуємо, перевертаємо та укутуємо на добу.
Теги:
#Помідори #Рецепти #Перець #Томатний сік