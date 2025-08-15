Готуємо томатний сік з болгарським перцем: смачно, швидко та просто

Закривайте відразу подвійну порцію

Ми вже розповідали, як приготувати томатний сік з ароматними спеціями на зиму, а тепер поділимося ще одним простим та смачним варіантом – з додаванням солодкого болгарського перцю. Він робить смак соку м'якшим, насиченішим і надає йому приємного аромату. Такий сік можна пити сам по собі або використовувати для приготування соусів. Так що запасайтеся томатним соком з перцем до самої весни.

Рецептом поділилися на порталі Cookpad.

Інгредієнти:

Помідори 3 кг;

Червоний перець болгарський 700 г;

Сіль 1-1,5 ст.

Цукор 3 ст.

Як приготувати томатний сік з перцем