Готуємо томатний сік з болгарським перцем: смачно, швидко та просто
Закривайте відразу подвійну порцію
Ми вже розповідали, як приготувати томатний сік з ароматними спеціями на зиму, а тепер поділимося ще одним простим та смачним варіантом – з додаванням солодкого болгарського перцю. Він робить смак соку м'якшим, насиченішим і надає йому приємного аромату. Такий сік можна пити сам по собі або використовувати для приготування соусів. Так що запасайтеся томатним соком з перцем до самої весни.
Рецептом поділилися на порталі Cookpad.
Інгредієнти:
- Помідори 3 кг;
- Червоний перець болгарський 700 г;
- Сіль 1-1,5 ст.
- Цукор 3 ст.
Як приготувати томатний сік з перцем
- Нарізані помідори та перець пропускаємо через соковидавлювач. Якщо його немає, можна подрібнити овочі за допомогою м’ясорубки або блендера, а потім протерти через сито, щоб позбутися кісточок і шкірки.
- Ставимо на вогонь, додаємо сіль, цукор, доводимо до кипіння і варимо 5 хвилин. При необхідності додаємо сіль і цукор на смак.
- Варимо сік до зникнення піни близько 15 хвилин.
- Готовий сік розливаємо у гарячі стерилізовані банки. Закочуємо, перевертаємо та укутуємо на добу.