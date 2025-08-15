Укр

Готовим томатный сок с болгарским перцем: вкусно, быстро и просто

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Сок получается густой и наваристый
Сок получается густой и наваристый. Фото Freepik

Закрывайте сразу двойную порцию

Мы уже рассказывали, как приготовить томатный сок с ароматными специями на зиму, а теперь поделимся еще одним простым и вкусным вариантом — с добавлением сладкого болгарского перца. Он делает вкус сока мягче, насыщеннее и придает ему приятный аромат. Такой сок можно пить сам по себе, или использовать его для приготовления супов и соусов. Так что запасайтесь томатным соком с перцем до самой весны.

Рецептом поделились на портале Cookpad.

Ингредиенты:

  • Помидоры 3 кг;
  • Красный болгарский перец 700 г;
  • Соль 1-1,5 ст.л;
  • Сахар 3 ст.л.

Как приготовить томатный сок с перцем

  1. Нарезанные помидоры и перец пропускаем через соковыжималку. Если ее нет, можно измельчить овощи с помощью мясорубки или блендера, а потом протереть их через сито, чтобы избавиться от косточек и кожуры.
  2. Ставим на огонь, добавляем соль, сахар, доводим до кипения и варим минут 5. При необходимости добавляем соль и сахар по вкусу.
  3. Варим сок до исчезновения пены около 15 минут.
  4. Готовый сок разливаем в горячие стерилизованные банки. Закатываем, переворачиваем и укутываем на сутки.
Теги:
#Помидоры #Рецепты #Перец #Томатный сок