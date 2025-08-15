Готовим томатный сок с болгарским перцем: вкусно, быстро и просто
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Закрывайте сразу двойную порцию
Мы уже рассказывали, как приготовить томатный сок с ароматными специями на зиму, а теперь поделимся еще одним простым и вкусным вариантом — с добавлением сладкого болгарского перца. Он делает вкус сока мягче, насыщеннее и придает ему приятный аромат. Такой сок можно пить сам по себе, или использовать его для приготовления супов и соусов. Так что запасайтесь томатным соком с перцем до самой весны.
Рецептом поделились на портале Cookpad.
Ингредиенты:
- Помидоры 3 кг;
- Красный болгарский перец 700 г;
- Соль 1-1,5 ст.л;
- Сахар 3 ст.л.
Как приготовить томатный сок с перцем
- Нарезанные помидоры и перец пропускаем через соковыжималку. Если ее нет, можно измельчить овощи с помощью мясорубки или блендера, а потом протереть их через сито, чтобы избавиться от косточек и кожуры.
- Ставим на огонь, добавляем соль, сахар, доводим до кипения и варим минут 5. При необходимости добавляем соль и сахар по вкусу.
- Варим сок до исчезновения пены около 15 минут.
- Готовый сок разливаем в горячие стерилизованные банки. Закатываем, переворачиваем и укутываем на сутки.