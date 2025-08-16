Не рагу єдиним: яку ще смачну страву приготувати з кабачків (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Рулет з кабачків готується просто та швидко
Кабачки — це ніжний, соковитий овоч, який ідеально підходить для літнього меню. Їх можна смажити, запікати, фарширувати або просто тушкувати з овочами — і завжди виходить смачно.
Але сьогодні пропонуємо приготувати з кабачків дещо цікавіше — рулет. Він м’який, яскравий і дуже ніжний, з ароматною начинкою, яка чудово доповнює легкий овочевий смак. Така страва стане гарною ідеєю як для обіду, так і для святкового столу. Рецептом з нами поділилися ним на Instagram-сторінці "cook_julija_simonchuk".
Як приготувати кабачковий рулет
Інгредієнти:
- кабачок – 600-700 г
- яйця – 4 шт.
- борошно – 4-5 ст.л.
- сметана – 3 ст.л.
- сіль – дрібка.
- вершковий сир – 300 г
- сметана – 2 ст.л.
- часник – 2-3 зубчика
- сіль, перець – на смак
- зелень (в мене кріп) – за бажанням
- огірки – 2-3 шт.
- помідор – 1-2 шт.
Спосіб приготування:
1. Кабачки потерти, посолити.
2. Дати постояти та відтиснути зайву рідину.
3. Додати яйця, сметану, борошно і перемішати.
4. Викласти на пергамент.
5. Випікати 25-30 хвилин за температури 180 градусів.
6. Перевернути, зняти плівку.
7. На охолоджений корж нанести змішаний вершковий сир зі сметаною, часником і кропом.
8. Викласти огірки та помідори, завернути в рулет і поставити в холодильник на 2-3 години.