Не рагу єдиним: яку ще смачну страву приготувати з кабачків (відео)

Рулет з кабачків готується просто та швидко

Кабачки — це ніжний, соковитий овоч, який ідеально підходить для літнього меню. Їх можна смажити, запікати, фарширувати або просто тушкувати з овочами — і завжди виходить смачно.

Але сьогодні пропонуємо приготувати з кабачків дещо цікавіше — рулет. Він м’який, яскравий і дуже ніжний, з ароматною начинкою, яка чудово доповнює легкий овочевий смак. Така страва стане гарною ідеєю як для обіду, так і для святкового столу. Рецептом з нами поділилися ним на Instagram-сторінці "cook_julija_simonchuk".

Як приготувати кабачковий рулет

Інгредієнти:

кабачок – 600-700 г

яйця – 4 шт.

борошно – 4-5 ст.л.

сметана – 3 ст.л.

сіль – дрібка.

вершковий сир – 300 г

сметана – 2 ст.л.

часник – 2-3 зубчика

сіль, перець – на смак

зелень (в мене кріп) – за бажанням

огірки – 2-3 шт.

помідор – 1-2 шт.

Спосіб приготування:

1. Кабачки потерти, посолити.

2. Дати постояти та відтиснути зайву рідину.

3. Додати яйця, сметану, борошно і перемішати.

4. Викласти на пергамент.

5. Випікати 25-30 хвилин за температури 180 градусів.

6. Перевернути, зняти плівку.

7. На охолоджений корж нанести змішаний вершковий сир зі сметаною, часником і кропом.

8. Викласти огірки та помідори, завернути в рулет і поставити в холодильник на 2-3 години.