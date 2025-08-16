Не рагу единым: какое еще вкусное блюдо приготовить из кабачков (видео)
Рулет из кабачков готовится просто и быстро
Кабачки – это нежный, сочный овощ, который идеально подходит для летнего меню. Их можно жарить, запекать, фаршировать или просто тушить с овощами – и всегда получается вкусно.
Но сегодня предлагаем приготовить из кабачков несколько интереснее – рулет. Он мягкий, яркий и очень нежный, с ароматной начинкой, прекрасно дополняющей легкий овощной вкус. Такое блюдо станет хорошей идеей как для обеда, так и праздничного стола. Рецептом с нами поделились им на Instagram-странице "cook_julija_simonchuk".
Как приготовить кабачковый рулет
Ингредиенты:
- кабачок – 600-700 г
- яйца – 4 шт.
- мука – 4-5 ст.л.
- сметана – 3 ст.л.
- соль – щепотка.
- сливочный сыр – 300 г
- сметана – 2 ст.л.
- чеснок – 2-3 зубчика
- соль, перец – по вкусу
- зелень (у меня укроп) – по желанию
- огурцы – 2-3 шт.
- помидор – 1-2 шт.
Способ приготовления:
1. Кабачки натереть, посолить.
2. Дать постоять и отжать лишнюю жидкость.
3. Добавить яйца, сметану, муку и перемешать.
4. Выложить пергамент.
5. Выпекать 25-30 минут при температуре 180 градусов.
6. Перевернуть, снять пленку.
7. На охлажденный корж нанести смешанный сливочный сыр со сметаной, чесноком и укропом.
8. Выложить огурцы и помидоры, свернуть в рулет и поставить в холодильник на 2-3 часа.