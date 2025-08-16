Не рагу единым: какое еще вкусное блюдо приготовить из кабачков (видео)

Рулет из кабачков готовится просто и быстро

Кабачки – это нежный, сочный овощ, который идеально подходит для летнего меню. Их можно жарить, запекать, фаршировать или просто тушить с овощами – и всегда получается вкусно.

Но сегодня предлагаем приготовить из кабачков несколько интереснее – рулет. Он мягкий, яркий и очень нежный, с ароматной начинкой, прекрасно дополняющей легкий овощной вкус. Такое блюдо станет хорошей идеей как для обеда, так и праздничного стола. Рецептом с нами поделились им на Instagram-странице "cook_julija_simonchuk".

Как приготовить кабачковый рулет

Ингредиенты:

кабачок – 600-700 г

яйца – 4 шт.

мука – 4-5 ст.л.

сметана – 3 ст.л.

соль – щепотка.

сливочный сыр – 300 г

сметана – 2 ст.л.

чеснок – 2-3 зубчика

соль, перец – по вкусу

зелень (у меня укроп) – по желанию

огурцы – 2-3 шт.

помидор – 1-2 шт.

Способ приготовления:

1. Кабачки натереть, посолить.

2. Дать постоять и отжать лишнюю жидкость.

3. Добавить яйца, сметану, муку и перемешать.

4. Выложить пергамент.

5. Выпекать 25-30 минут при температуре 180 градусов.

6. Перевернуть, снять пленку.

7. На охлажденный корж нанести смешанный сливочный сыр со сметаной, чесноком и укропом.

8. Выложить огурцы и помидоры, свернуть в рулет и поставить в холодильник на 2-3 часа.