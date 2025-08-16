Неймовірна лазанья з кабачків: легка альтернатива улюбленій страві
Ідеальна для літньої вечері
Легка та смачна лазанья з кабачків — чудовий вибір для літньої вечері. У цьому варіанті страви класичні макаронні листи замінено тонко нарізаними кабачками, а замість калорійного м’ясного фаршу використовується дієтичне куряче м’ясо.
Результат вас приємно здивує: страва залишається ситною й ароматною, але водночас легше засвоюється, ніж традиційна лазанья. Рецептом поділилася фудблогерка GastroNastya.
Інгредієнти
Для самої лазаньї:
кабачки — 2 шт.;
курячий фарш — 300 г;
томатна паста — 1 ст. л.;
ріпчаста цибуля — 1 шт.;
часник — 2 зубчики;
твердий сир — 100 г;
сіль, перець, спеції — на смак.
Для соусу бешамель:
- вершкове масло — 30 г;
- борошно — 1,5 ст. л.;
- молоко — 300 мл;
- сіль, перець, мускатний горіх — на смак.
Етапи приготування:
- Кабачки наріжте вздовж тонкими пластинами, трохи посоліть і залиште на 10 хвилин. Потім промокніть паперовим рушником, щоб видалити зайву вологу.
- На сковороді підсмажте дрібно нарізану цибулю, додайте фарш, приправте. Через 5 хвилин додайте томатну пасту та часник. Тушкуйте ще 10 хвилин.
- Щоб приготувати соус бешамель: розтопіть масло, всипте борошно та перемішайте. Поступово вливайте молоко, постійно помішуючи, поки соус не загусне. Приправте до свого смаку.
- Формуйте лазанью шарами: кабачки, м’ясна начинка, соус бешамель, трохи тертого сиру. Повторюйте, поки не використаєте всі інгредієнти.
- Запікайте страву в духовці при 180 °C близько 35 хвилин.