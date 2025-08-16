Рус

Неймовірна лазанья з кабачків: легка альтернатива улюбленій страві

Наталя Граковська
Лазанья з кабачків замість тіста
Ідеальна для літньої вечері

Легка та смачна лазанья з кабачків — чудовий вибір для літньої вечері. У цьому варіанті страви класичні макаронні листи замінено тонко нарізаними кабачками, а замість калорійного м’ясного фаршу використовується дієтичне куряче м’ясо.

Результат вас приємно здивує: страва залишається ситною й ароматною, але водночас легше засвоюється, ніж традиційна лазанья. Рецептом поділилася фудблогерка GastroNastya.

Інгредієнти

Для самої лазаньї:

кабачки — 2 шт.;

курячий фарш — 300 г;

томатна паста — 1 ст. л.;

ріпчаста цибуля — 1 шт.;

часник — 2 зубчики;

твердий сир — 100 г;

сіль, перець, спеції — на смак.

Для соусу бешамель:

  • вершкове масло — 30 г;
  • борошно — 1,5 ст. л.;
  • молоко — 300 мл;
  • сіль, перець, мускатний горіх — на смак.

Етапи приготування:

  1. Кабачки наріжте вздовж тонкими пластинами, трохи посоліть і залиште на 10 хвилин. Потім промокніть паперовим рушником, щоб видалити зайву вологу.
  2. На сковороді підсмажте дрібно нарізану цибулю, додайте фарш, приправте. Через 5 хвилин додайте томатну пасту та часник. Тушкуйте ще 10 хвилин.
  3. Щоб приготувати соус бешамель: розтопіть масло, всипте борошно та перемішайте. Поступово вливайте молоко, постійно помішуючи, поки соус не загусне. Приправте до свого смаку.
  4. Формуйте лазанью шарами: кабачки, м’ясна начинка, соус бешамель, трохи тертого сиру. Повторюйте, поки не використаєте всі інгредієнти.
  5. Запікайте страву в духовці при 180 °C близько 35 хвилин.
