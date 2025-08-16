Неймовірна лазанья з кабачків: легка альтернатива улюбленій страві

Ідеальна для літньої вечері

Легка та смачна лазанья з кабачків — чудовий вибір для літньої вечері. У цьому варіанті страви класичні макаронні листи замінено тонко нарізаними кабачками, а замість калорійного м’ясного фаршу використовується дієтичне куряче м’ясо.

Результат вас приємно здивує: страва залишається ситною й ароматною, але водночас легше засвоюється, ніж традиційна лазанья. Рецептом поділилася фудблогерка GastroNastya.

Інгредієнти

Для самої лазаньї:

кабачки — 2 шт.;

курячий фарш — 300 г;

томатна паста — 1 ст. л.;

ріпчаста цибуля — 1 шт.;

часник — 2 зубчики;

твердий сир — 100 г;

сіль, перець, спеції — на смак.

Для соусу бешамель:

вершкове масло — 30 г;

борошно — 1,5 ст. л.;

молоко — 300 мл;

сіль, перець, мускатний горіх — на смак.

Етапи приготування: