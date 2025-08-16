Невероятная лазанья из кабачков: легкая альтернатива любимому блюду
Идеальна для летнего ужина
Легкая и вкусная лазанья из кабачков — прекрасный выбор для летнего ужина. В этом варианте блюда классические макаронные листы заменены тонко нарезанными кабачками, а вместо калорийного мясного фарша используется диетическое куриное мясо.
Результат вас приятно удивит: блюдо остается сытным и ароматным, но в то же время легче усваивается, чем традиционная лазанья. Рецептом поделилась фудблогерка GastroNastya.
Ингредиенты
Для самой лазаньи:
кабачки — 2 шт.;
куриный фарш — 300 г;
томатная паста — 1 ст. л.;
репчатый лук — 1 шт.;
чеснок — 2 зубчика;
твердый сыр – 100 г;
соль, перец, специи – по вкусу.
Для соуса бешамель:
- сливочное масло – 30 г;
- мука — 1,5 ст. л.;
- молоко – 300 мл;
- соль, перец, мускатный орех – по вкусу.
Этапы приготовления:
- Кабачки нарежьте вдоль тонкими пластинами, слегка посолите и оставьте на 10 минут. Затем промокните бумажным полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу.
- На сковороде поджарьте мелко нарезанный лук, добавьте фарш, приправьте. Через 5 минут добавьте томатную пасту и чеснок. Тушите еще 10 минут.
- Чтобы приготовить соус бешамель: растопите масло, всыпьте муку и перемешайте. Постепенно вливайте молоко, постоянно помешивая, пока соус не загустеет. Приправьте по вкусу.
- Формируйте лазанью слоями: кабачки, мясную начинку, соус бешамель, немного тертого сыра. Повторяйте до тех пор, пока не используете все ингредиенты.
- Запекайте блюдо в духовке около 35 минут при 180 °C.