Невероятная лазанья из кабачков: легкая альтернатива любимому блюду

Наталья Граковская
Читати українською
Лазанья из кабачков вместо теста
Лазанья из кабачков вместо теста. Фото Скриншот YouTube

Идеальна для летнего ужина

Легкая и вкусная лазанья из кабачков — прекрасный выбор для летнего ужина. В этом варианте блюда классические макаронные листы заменены тонко нарезанными кабачками, а вместо калорийного мясного фарша используется диетическое куриное мясо.

Результат вас приятно удивит: блюдо остается сытным и ароматным, но в то же время легче усваивается, чем традиционная лазанья. Рецептом поделилась фудблогерка GastroNastya.

Ингредиенты

Для самой лазаньи:

кабачки — 2 шт.;

куриный фарш — 300 г;

томатная паста — 1 ст. л.;

репчатый лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

твердый сыр – 100 г;

соль, перец, специи – по вкусу.

Для соуса бешамель:

  • сливочное масло – 30 г;
  • мука — 1,5 ст. л.;
  • молоко – 300 мл;
  • соль, перец, мускатный орех – по вкусу.

Этапы приготовления:

  1. Кабачки нарежьте вдоль тонкими пластинами, слегка посолите и оставьте на 10 минут. Затем промокните бумажным полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу.
  2. На сковороде поджарьте мелко нарезанный лук, добавьте фарш, приправьте. Через 5 минут добавьте томатную пасту и чеснок. Тушите еще 10 минут.
  3. Чтобы приготовить соус бешамель: растопите масло, всыпьте муку и перемешайте. Постепенно вливайте молоко, постоянно помешивая, пока соус не загустеет. Приправьте по вкусу.
  4. Формируйте лазанью слоями: кабачки, мясную начинку, соус бешамель, немного тертого сыра. Повторяйте до тех пор, пока не используете все ингредиенты.
  5. Запекайте блюдо в духовке около 35 минут при 180 °C.
