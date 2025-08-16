Невероятная лазанья из кабачков: легкая альтернатива любимому блюду

Идеальна для летнего ужина

Легкая и вкусная лазанья из кабачков — прекрасный выбор для летнего ужина. В этом варианте блюда классические макаронные листы заменены тонко нарезанными кабачками, а вместо калорийного мясного фарша используется диетическое куриное мясо.

Результат вас приятно удивит: блюдо остается сытным и ароматным, но в то же время легче усваивается, чем традиционная лазанья. Рецептом поделилась фудблогерка GastroNastya.

Ингредиенты

Для самой лазаньи:

кабачки — 2 шт.;

куриный фарш — 300 г;

томатная паста — 1 ст. л.;

репчатый лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

твердый сыр – 100 г;

соль, перец, специи – по вкусу.

Для соуса бешамель:

сливочное масло – 30 г;

мука — 1,5 ст. л.;

молоко – 300 мл;

соль, перец, мускатный орех – по вкусу.

Этапы приготовления: