Кращого рецепта баклажанної ікри не знайти: вона замінить вам усі намазки на хліб
Чудово смакує як холодною, так і гарячою
Ми ділилися рецептом рататуя з баклажанів та кабачків. А тепер пропонуємо приготувати ще одну просту та універсальну страву — ароматну баклажанну ікру.
Вона ідеально підходить як закуска до свіжого хліба, як доповнення до м’яса чи риби, або ж як легкий перекус. Готується ікра з баклажанів дуже просто: достатньо запекти овочі, злегка обсмажити, додати спеції й зелень — і корисна, ніжна та дуже смачна страва з'явиться на вашому столі.
Цим рецептом поділилась в Instagram кулінарна блогерка vistovska_cooking.
Інгредієнти:
- баклажани 2 шт;
- перець червоний 1 шт;
- морква 1 шт;
- цибуля 1 шт;
- часник 3 зубчики;
- томати 2 шт;
- сіль, перець на смак;
- улюблена зелень.
Як приготувати ікру з баклажанів
- Баклажани та перець запікаємо при 200 градусах до готовності, даємо охолонути і чистимо.
- Обсмажуємо цибулю та моркву, додаємо дрібно нарізані запечені овочі, натерті томати, часник і спеції.
- Все ретельно перемішуємо і доводимо до готовності.
- Вкінці посипаємо улюбленою зеленню.