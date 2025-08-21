Рус

Кращого рецепта баклажанної ікри не знайти: вона замінить вам усі намазки на хліб

Наталя Граковська
Ідеальний рецепт закуски на щодень
Ідеальний рецепт закуски на щодень. Фото Freepik

Чудово смакує як холодною, так і гарячою

Ми ділилися рецептом рататуя з баклажанів та кабачків. А тепер пропонуємо приготувати ще одну просту та універсальну страву — ароматну баклажанну ікру.

Вона ідеально підходить як закуска до свіжого хліба, як доповнення до м’яса чи риби, або ж як легкий перекус. Готується ікра з баклажанів дуже просто: достатньо запекти овочі, злегка обсмажити, додати спеції й зелень — і корисна, ніжна та дуже смачна страва з'явиться на вашому столі.

Цим рецептом поділилась в Instagram кулінарна блогерка vistovska_cooking.

Інгредієнти:

  • баклажани 2 шт;
  • перець червоний 1 шт;
  • морква 1 шт;
  • цибуля 1 шт;
  • часник 3 зубчики;
  • томати 2 шт;
  • сіль, перець на смак;
  • улюблена зелень.

Як приготувати ікру з баклажанів

  1. Баклажани та перець запікаємо при 200 градусах до готовності, даємо охолонути і чистимо.
  2. Обсмажуємо цибулю та моркву, додаємо дрібно нарізані запечені овочі, натерті томати, часник і спеції.
  3. Все ретельно перемішуємо і доводимо до готовності.
  4. Вкінці посипаємо улюбленою зеленню.
