Кращого рецепта баклажанної ікри не знайти: вона замінить вам усі намазки на хліб

Чудово смакує як холодною, так і гарячою

Ми ділилися рецептом рататуя з баклажанів та кабачків. А тепер пропонуємо приготувати ще одну просту та універсальну страву — ароматну баклажанну ікру.

Вона ідеально підходить як закуска до свіжого хліба, як доповнення до м’яса чи риби, або ж як легкий перекус. Готується ікра з баклажанів дуже просто: достатньо запекти овочі, злегка обсмажити, додати спеції й зелень — і корисна, ніжна та дуже смачна страва з'явиться на вашому столі.

Цим рецептом поділилась в Instagram кулінарна блогерка vistovska_cooking.

Інгредієнти:

баклажани 2 шт;

перець червоний 1 шт;

морква 1 шт;

цибуля 1 шт;

часник 3 зубчики;

томати 2 шт;

сіль, перець на смак;

улюблена зелень.

Як приготувати ікру з баклажанів