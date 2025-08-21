Лучшего рецепта баклажанной икры не найти: она заменит вам все намазки на хлеб

Вкусная как в холодном, так и в горячем виде

Мы делились рецептом рататуя из баклажанов и кабачков. А теперь предлагаем приготовить еще одно простое и универсальное блюдо – ароматную баклажанную икру.

Она идеально подходит как закуска к свежему хлебу, как дополнение к мясу или рыбе, или как легкий перекус. Готовится икра из баклажанов очень просто: достаточно запечь овощи, слегка обжарить, добавить специи и зелень и полезное, нежное и вкусное блюдо появится на вашем столе.

Этим рецептом поделилась в Instagram кулинарная блогерша vistovska_cooking.

Ингредиенты:

баклажаны 2 шт;

перец красный 1 шт;

морковь 1 шт;

лук 1 шт;

чеснок 3 зубчика;

томаты 2 шт;

соль, перец по вкусу;

любимая зелень.

Как приготовить икру из баклажанов