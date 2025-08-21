Лучшего рецепта баклажанной икры не найти: она заменит вам все намазки на хлеб
Читати українською
Вкусная как в холодном, так и в горячем виде
Мы делились рецептом рататуя из баклажанов и кабачков. А теперь предлагаем приготовить еще одно простое и универсальное блюдо – ароматную баклажанную икру.
Она идеально подходит как закуска к свежему хлебу, как дополнение к мясу или рыбе, или как легкий перекус. Готовится икра из баклажанов очень просто: достаточно запечь овощи, слегка обжарить, добавить специи и зелень и полезное, нежное и вкусное блюдо появится на вашем столе.
Этим рецептом поделилась в Instagram кулинарная блогерша vistovska_cooking.
Ингредиенты:
- баклажаны 2 шт;
- перец красный 1 шт;
- морковь 1 шт;
- лук 1 шт;
- чеснок 3 зубчика;
- томаты 2 шт;
- соль, перец по вкусу;
- любимая зелень.
Как приготовить икру из баклажанов
- Баклажаны и перец запекаем при 200 градусах до готовности, даем остыть и чистим.
- Обжариваем лук и морковь, добавляем мелко нарезанные запеченные овощи, натертые томаты, чеснок и специи.
- Все тщательно перемешиваем и доводим до готовности.
- В конце посыпаем любимой зеленью.