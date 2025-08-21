Укр

Лучшего рецепта баклажанной икры не найти: она заменит вам все намазки на хлеб

Наталья Граковская
Идеальный рецепт закуски на каждый день
Идеальный рецепт закуски на каждый день. Фото Freepik

Вкусная как в холодном, так и в горячем виде

Мы делились рецептом рататуя из баклажанов и кабачков. А теперь предлагаем приготовить еще одно простое и универсальное блюдо – ароматную баклажанную икру.

Она идеально подходит как закуска к свежему хлебу, как дополнение к мясу или рыбе, или как легкий перекус. Готовится икра из баклажанов очень просто: достаточно запечь овощи, слегка обжарить, добавить специи и зелень и полезное, нежное и вкусное блюдо появится на вашем столе.

Ингредиенты:

  • баклажаны 2 шт;
  • перец красный 1 шт;
  • морковь 1 шт;
  • лук 1 шт;
  • чеснок 3 зубчика;
  • томаты 2 шт;
  • соль, перец по вкусу;
  • любимая зелень.

Как приготовить икру из баклажанов

  1. Баклажаны и перец запекаем при 200 градусах до готовности, даем остыть и чистим.
  2. Обжариваем лук и морковь, добавляем мелко нарезанные запеченные овощи, натертые томаты, чеснок и специи.
  3. Все тщательно перемешиваем и доводим до готовности.
  4. В конце посыпаем любимой зеленью.
