Чудове поєднання різноманітних смаків літа: "Рататуй" із баклажанів та кабачків сподобається близьким (відео)

Марія Швець
Дуже смачно, соковито та яскраво. Фото instagram.com

На свято чи на кожен день

З кабачків можна приготувати безліч смачних страв — їх смажать, запікають, тушкують з овочами чи м’ясом. Але сьогодні ми пропонуємо щось яскравіше, ароматніше й натхненне французькою кухнею — рататуй з кабачків та баклажанів.

Ця страва — справжній овочевий шедевр: запечені кружечки овочів у томатному соусі не лише смачні, а й виглядають дуже апетитно. Ідеально підходить як для легкої вечері, так і для святкового столу. Рецептом з нами поділилися ним на Instagram-сторінці "yuliia.senych".

Як приготувати рататуй з баклажанами та кабачками

Інгредієнти:

  • баклажан – 1 шт.
  • цукіні – 2 шт.
  • стиглі помідори – 3-4 шт.
  • болгарський перець – 1 шт.
  • цибуля – 1 шт.
  • морква – 2-3 шт.
  • часник – 2 зубчика
  • помідори для засмажки – 4-5 шт.
  • оливкова олія
  • сіль, перець
  • прованські трави (чебрець, орегано, базилік)

Спосіб приготування соусу:

1. На оливковій олії обсмажити нарізану цибулю, моркву.

2. Паралельно запікати перець і додати його до засмажки та тушкувати 5 хвилин.

3. Помідори обдати окропом, залишити на 2-4 хвилини, обдати холодною водою.

4. Очистити помідори від шкірки, збити блендером з часником.

5. Влити цей томатний соус до засмажки.

6. Тушкувати ще 5-10 хвилин.

7. Готовий соус збити із зеленню (кріп або петрушка).

Спосіб приготування овочів

1. Баклажан, цукіні, помідори нарізати тоненькими кружечками.

2. У форму викласти соус.

3. Зверху по спіралі або рядками викласти овочі, чергуючи кольори.

4. Збризнути оливковою олією, посипати травами і щіпкою солі.

5. Запікати за температури 180 градусів 60 хвилин. Щоб овочі не підгоріли, накрити фольгою на перші 40 хвилин.

6. Можна їсти і гарячим, і холодним. Можна залишити на деякий час настоятись.

