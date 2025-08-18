Чудове поєднання різноманітних смаків літа: "Рататуй" із баклажанів та кабачків сподобається близьким (відео)
На свято чи на кожен день
З кабачків можна приготувати безліч смачних страв — їх смажать, запікають, тушкують з овочами чи м’ясом. Але сьогодні ми пропонуємо щось яскравіше, ароматніше й натхненне французькою кухнею — рататуй з кабачків та баклажанів.
Ця страва — справжній овочевий шедевр: запечені кружечки овочів у томатному соусі не лише смачні, а й виглядають дуже апетитно. Ідеально підходить як для легкої вечері, так і для святкового столу. Рецептом з нами поділилися ним на Instagram-сторінці "yuliia.senych".
Як приготувати рататуй з баклажанами та кабачками
Інгредієнти:
- баклажан – 1 шт.
- цукіні – 2 шт.
- стиглі помідори – 3-4 шт.
- болгарський перець – 1 шт.
- цибуля – 1 шт.
- морква – 2-3 шт.
- часник – 2 зубчика
- помідори для засмажки – 4-5 шт.
- оливкова олія
- сіль, перець
- прованські трави (чебрець, орегано, базилік)
Спосіб приготування соусу:
1. На оливковій олії обсмажити нарізану цибулю, моркву.
2. Паралельно запікати перець і додати його до засмажки та тушкувати 5 хвилин.
3. Помідори обдати окропом, залишити на 2-4 хвилини, обдати холодною водою.
4. Очистити помідори від шкірки, збити блендером з часником.
5. Влити цей томатний соус до засмажки.
6. Тушкувати ще 5-10 хвилин.
7. Готовий соус збити із зеленню (кріп або петрушка).
Спосіб приготування овочів
1. Баклажан, цукіні, помідори нарізати тоненькими кружечками.
2. У форму викласти соус.
3. Зверху по спіралі або рядками викласти овочі, чергуючи кольори.
4. Збризнути оливковою олією, посипати травами і щіпкою солі.
5. Запікати за температури 180 градусів 60 хвилин. Щоб овочі не підгоріли, накрити фольгою на перші 40 хвилин.
6. Можна їсти і гарячим, і холодним. Можна залишити на деякий час настоятись.