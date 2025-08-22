Ідеальна закуска для зимових вечорів: рецепт маринованих помідорів "під снігом" (відео)
Заготівля виходить гармонійною та самодостатньою
Помідор — один із найулюбленіших овочів у кулінарії. Його запікають, тушкують, додають у салати, супи, піцу чи пасту. А ще — фарширують: м’ясом, рисом, сиром або овочами. Фаршировані помідори з фаршем та сиром — справжня класика святкового столу. Але сьогодні ми пропонуємо не менш ефектний, але зовсім інший рецепт — мариновані помідори "під снігом".
Це не просто закуска, а справжня окраса зимових заготівель. У прозорій банці помідори щільно вкриті дрібно натертим часником — ніби пухнастим снігом. Смак — кисло-солодкий, пряний і насичений. Ідеально до м’яса, картоплі або просто з хрустким хлібом. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "makarchuk_food".
Як приготувати помідори "під снігом"
Інгредієнти:
- помідори – 3 кг;
- часник – 3 головки;
- вода – 3 л;
- сіль – 3 ст. л.;
- цукор – 200 г;
- оцет 9% – 150 мл;
- перець духмяний горошком – за смаком.
Спосіб приготування:
- Відібрати щільні, стиглі, але не перезрілі помідори, добре промити.
- Очистити часник та натерти його на дрібній тертці або подрібнити у пасту.
- У стерилізовані банки щільно викласти помідори, пересипаючи їх подрібненим часником і додаючи духмяний перець.
- Закип’ятити воду, додати сіль і цукор, розмішати до розчинення, влити оцет.
- Залити гарячим маринадом банки з помідорами доверху.
- Простерилізувати банки 10–15 хвилин (для літрових), закатати, перевернути і укутати до повного охолодження.