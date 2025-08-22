Ідеальна закуска для зимових вечорів: рецепт маринованих помідорів "під снігом" (відео)

Заготівля виходить гармонійною та самодостатньою

Помідор — один із найулюбленіших овочів у кулінарії. Його запікають, тушкують, додають у салати, супи, піцу чи пасту. А ще — фарширують: м’ясом, рисом, сиром або овочами. Фаршировані помідори з фаршем та сиром — справжня класика святкового столу. Але сьогодні ми пропонуємо не менш ефектний, але зовсім інший рецепт — мариновані помідори "під снігом".

Це не просто закуска, а справжня окраса зимових заготівель. У прозорій банці помідори щільно вкриті дрібно натертим часником — ніби пухнастим снігом. Смак — кисло-солодкий, пряний і насичений. Ідеально до м’яса, картоплі або просто з хрустким хлібом. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "makarchuk_food".

Як приготувати помідори "під снігом"

Інгредієнти:

помідори – 3 кг;

часник – 3 головки;

вода – 3 л;

сіль – 3 ст. л.;

цукор – 200 г;

оцет 9% – 150 мл;

перець духмяний горошком – за смаком.

Спосіб приготування: