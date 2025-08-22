Рус

Ідеальна закуска для зимових вечорів: рецепт маринованих помідорів "під снігом" (відео)

Марія Швець
Ефектно, яскраво, красиво, дуже смачно
Ефектно, яскраво, красиво, дуже смачно. Фото instagram.com

Заготівля виходить гармонійною та самодостатньою

Помідор — один із найулюбленіших овочів у кулінарії. Його запікають, тушкують, додають у салати, супи, піцу чи пасту. А ще — фарширують: м’ясом, рисом, сиром або овочами. Фаршировані помідори з фаршем та сиром — справжня класика святкового столу. Але сьогодні ми пропонуємо не менш ефектний, але зовсім інший рецепт — мариновані помідори "під снігом".

Це не просто закуска, а справжня окраса зимових заготівель. У прозорій банці помідори щільно вкриті дрібно натертим часником — ніби пухнастим снігом. Смак — кисло-солодкий, пряний і насичений. Ідеально до м’яса, картоплі або просто з хрустким хлібом. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "makarchuk_food".

Як приготувати помідори "під снігом"

Інгредієнти:

  • помідори – 3 кг;
  • часник – 3 головки;
  • вода – 3 л;
  • сіль – 3 ст. л.;
  • цукор – 200 г;
  • оцет 9% – 150 мл;
  • перець духмяний горошком – за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Відібрати щільні, стиглі, але не перезрілі помідори, добре промити.
  2. Очистити часник та натерти його на дрібній тертці або подрібнити у пасту.
  3. У стерилізовані банки щільно викласти помідори, пересипаючи їх подрібненим часником і додаючи духмяний перець.
  4. Закип’ятити воду, додати сіль і цукор, розмішати до розчинення, влити оцет.
  5. Залити гарячим маринадом банки з помідорами доверху.
  6. Простерилізувати банки 10–15 хвилин (для літрових), закатати, перевернути і укутати до повного охолодження.
