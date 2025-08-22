Идеальная закуска для зимних вечеров: рецепт маринованных помидоров "под снегом" (видео)

Заготовка получается гармоничной и самодостаточной

Помидор – один из самых любимых овощей в кулинарии. Его запекают, тушат, добавляют в салаты, супы, пиццу или пасту. А еще фаршируют: мясом, рисом, сыром или овощами. Фаршированные помидоры с фаршем и сыром – настоящая классика праздничного стола. Но сегодня мы предлагаем не менее эффектный, но совсем другой рецепт – маринованные помидоры "под снегом".

Это не просто закуска, а настоящее украшение зимних заготовок. В прозрачной банке помидоры плотно покрыты мелко натертым чесноком, как пушистым снегом. Вкус – кисло-сладкий, пряный и насыщенный. Идеально к мясу, картофелю или просто с хрустящим хлебом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "makarchuk_food".

Как приготовить помидоры под снегом

Ингредиенты:

помидоры – 3 кг;

чеснок – 3 головки;

вода – 3 л;

соль – 3 ст. л.;

сахар – 200 г;

уксус 9% – 150 мл;

перец душистый горошком – по вкусу.

Способ приготовления: