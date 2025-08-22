Укр

Идеальная закуска для зимних вечеров: рецепт маринованных помидоров "под снегом" (видео)

Мария Швец
Эффектно, ярко, красиво, очень вкусно
Эффектно, ярко, красиво, очень вкусно

Заготовка получается гармоничной и самодостаточной

Помидор – один из самых любимых овощей в кулинарии. Его запекают, тушат, добавляют в салаты, супы, пиццу или пасту. А еще фаршируют: мясом, рисом, сыром или овощами. Фаршированные помидоры с фаршем и сыром – настоящая классика праздничного стола. Но сегодня мы предлагаем не менее эффектный, но совсем другой рецепт – маринованные помидоры "под снегом".

Это не просто закуска, а настоящее украшение зимних заготовок. В прозрачной банке помидоры плотно покрыты мелко натертым чесноком, как пушистым снегом. Вкус – кисло-сладкий, пряный и насыщенный. Идеально к мясу, картофелю или просто с хрустящим хлебом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "makarchuk_food".

Как приготовить помидоры под снегом

Ингредиенты:

  • помидоры – 3 кг;
  • чеснок – 3 головки;
  • вода – 3 л;
  • соль – 3 ст. л.;
  • сахар – 200 г;
  • уксус 9% – 150 мл;
  • перец душистый горошком – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Отобрать плотные, спелые, но не перезрелые помидоры, хорошо промыть.
  2. Очистить чеснок и натереть на мелкой терке или измельчить в пасту.
  3. В стерилизованные банки плотно выложить помидоры, пересыпая их измельченным чесноком и добавляя ароматный перец.
  4. Вскипятить воду, добавить соль и сахар, размешать до растворения, влить уксус.
  5. Залить горячим маринадом банки с помидорами вверх.
  6. Простерилизовать банки 10–15 минут (для литровых), закатать, перевернуть и укутать до полного охлаждения.
