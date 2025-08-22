Рус

Такого смачного перцю ви ще не куштували: ідеальний рецепт консервації на зиму

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Перець виходить хрустким і смачним
Перець виходить хрустким і смачним. Фото Freepik

За цим рецептом ви будете маринувати перець щороку

Взимку добре мати під рукою баночку ароматних маринованих овочів. Особливо, якщо це солодкий перець — яскравий, соковитий, що пасує до будь-яких страв. Цей перевірений роками рецепт не потребує складних інгредієнтів і завжди виходить бездоганно. Такий перець чудово зберігається всю зиму й стане ідеальним доповненням до страв у холодну пору року.

Рецептом поділились на YouTube-каналі "Все буде смачно".

Інгредієнти:

  • Солодкий перець 3 кг;
  • Вода — 1 л;
  • Цукор — 200 г;
  • Олія рафінована — 200 мл;
  • Сіль — 2 ст. л;
  • Часник — 2 головки;
  • Оцет — 160 мл;
  • Лавровий лист — 2 шт;
  • Духмяний перець горошком — 6 шт.

Як приготувати солодкий маринований перець на зиму

  1. Ретельно промийте та очистіть перець. Наріжте його, а також часник.
  2. У глибоку каструлю влийте воду, додайте цукор, сіль та рафіновану олію. Поставте на плиту і доведіть маринад до кипіння.
  3. Коли маринад закипить, додайте нарізаний часник, оцет, лавровий лист та духмяний перець горошком.
  4. Викладіть нарізаний болгарський перець у киплячий маринад. Рідина повинна повністю покривати перець. Доведіть до кипіння, накрийте кришкою і варіть 5-7 хвилин.
  5. Розкладіть гарячий перець у стерилізовані баночки та залийте маринадом.
  6. Стерилізуйте заповнені банки протягом 5-7 хвилин. Після цього закатайте їх, переверніть догори дном і укутайте до повного охолодження.
Теги:
#Рецепти #Перець #Консервація