Такого смачного перцю ви ще не куштували: ідеальний рецепт консервації на зиму
За цим рецептом ви будете маринувати перець щороку
Взимку добре мати під рукою баночку ароматних маринованих овочів. Особливо, якщо це солодкий перець — яскравий, соковитий, що пасує до будь-яких страв. Цей перевірений роками рецепт не потребує складних інгредієнтів і завжди виходить бездоганно. Такий перець чудово зберігається всю зиму й стане ідеальним доповненням до страв у холодну пору року.
Рецептом поділились на YouTube-каналі "Все буде смачно".
Інгредієнти:
- Солодкий перець 3 кг;
- Вода — 1 л;
- Цукор — 200 г;
- Олія рафінована — 200 мл;
- Сіль — 2 ст. л;
- Часник — 2 головки;
- Оцет — 160 мл;
- Лавровий лист — 2 шт;
- Духмяний перець горошком — 6 шт.
Як приготувати солодкий маринований перець на зиму
- Ретельно промийте та очистіть перець. Наріжте його, а також часник.
- У глибоку каструлю влийте воду, додайте цукор, сіль та рафіновану олію. Поставте на плиту і доведіть маринад до кипіння.
- Коли маринад закипить, додайте нарізаний часник, оцет, лавровий лист та духмяний перець горошком.
- Викладіть нарізаний болгарський перець у киплячий маринад. Рідина повинна повністю покривати перець. Доведіть до кипіння, накрийте кришкою і варіть 5-7 хвилин.
- Розкладіть гарячий перець у стерилізовані баночки та залийте маринадом.
- Стерилізуйте заповнені банки протягом 5-7 хвилин. Після цього закатайте їх, переверніть догори дном і укутайте до повного охолодження.