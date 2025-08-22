Такого смачного перцю ви ще не куштували: ідеальний рецепт консервації на зиму

За цим рецептом ви будете маринувати перець щороку

Взимку добре мати під рукою баночку ароматних маринованих овочів. Особливо, якщо це солодкий перець — яскравий, соковитий, що пасує до будь-яких страв. Цей перевірений роками рецепт не потребує складних інгредієнтів і завжди виходить бездоганно. Такий перець чудово зберігається всю зиму й стане ідеальним доповненням до страв у холодну пору року.

Рецептом поділились на YouTube-каналі "Все буде смачно".

Інгредієнти:

Солодкий перець 3 кг;

Вода — 1 л;

Цукор — 200 г;

Олія рафінована — 200 мл;

Сіль — 2 ст. л;

Часник — 2 головки;

Оцет — 160 мл;

Лавровий лист — 2 шт;

Духмяний перець горошком — 6 шт.

Як приготувати солодкий маринований перець на зиму