Такого вкусного перца вы еще не пробовали: идеальный рецепт консервации на зиму

Наталья Граковская
Перец получается хрустящим и вкусным
Перец получается хрустящим и вкусным. Фото Freepik

По этому рецепту вы будете мариновать перец каждый год

Зимой хорошо иметь под рукой баночку ароматных маринованных овощей. Особенно, если это сладкий перец – яркий, сочный, подходящий к любым блюдам.

Этот проверенный годами рецепт не требует сложных ингредиентов и всегда получается безупречно. Такой перец отлично хранится всю зиму и станет идеальным дополнением к блюдам в холодное время года.

Рецептом поделились на YouTube-канале "Все буде смачно".

Ингредиенты:

  • Сладкий перец – 3 кг;
  • Вода – 1 л;
  • Сахар – 200 г;
  • Масло рафинированное – 200 мл;
  • Соль – 2 ст. л;
  • Чеснок – 2 головки;
  • Уксус — 160 мл;
  • Лавровый лист – 2 шт;
  • Душистый перец горошком — 6 шт.

Как приготовить сладкий маринованный перец на зиму

  1. Тщательно промойте и очистите перец. Нарежьте его, а также чеснок.
  2. В глубокую кастрюлю влейте воду, добавьте сахар, соль и рафинированное масло. Поставьте на плиту и доведите маринад до кипения.
  3. Когда маринад закипит, добавьте нарезанный чеснок, уксус, лавровый лист и душистый перец горошком.
  4. Выложите нарезанный болгарский перец в кипящий маринад. Жидкость должна полностью покрывать перец. Доведите до кипения, накройте крышкой и варите 5-7 минут.
  5. Разложите горячий перец в стерилизованные баночки и залейте маринадом.
  6. Стерилизуйте заполненные банки в течение 5-7 минут. После этого закатайте их, переверните вверх дном и укутайте до полного остывания.
