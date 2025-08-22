Такого вкусного перца вы еще не пробовали: идеальный рецепт консервации на зиму
-
-
Читати українською
По этому рецепту вы будете мариновать перец каждый год
Зимой хорошо иметь под рукой баночку ароматных маринованных овощей. Особенно, если это сладкий перец – яркий, сочный, подходящий к любым блюдам.
Этот проверенный годами рецепт не требует сложных ингредиентов и всегда получается безупречно. Такой перец отлично хранится всю зиму и станет идеальным дополнением к блюдам в холодное время года.
Рецептом поделились на YouTube-канале "Все буде смачно".
Ингредиенты:
- Сладкий перец – 3 кг;
- Вода – 1 л;
- Сахар – 200 г;
- Масло рафинированное – 200 мл;
- Соль – 2 ст. л;
- Чеснок – 2 головки;
- Уксус — 160 мл;
- Лавровый лист – 2 шт;
- Душистый перец горошком — 6 шт.
Как приготовить сладкий маринованный перец на зиму
- Тщательно промойте и очистите перец. Нарежьте его, а также чеснок.
- В глубокую кастрюлю влейте воду, добавьте сахар, соль и рафинированное масло. Поставьте на плиту и доведите маринад до кипения.
- Когда маринад закипит, добавьте нарезанный чеснок, уксус, лавровый лист и душистый перец горошком.
- Выложите нарезанный болгарский перец в кипящий маринад. Жидкость должна полностью покрывать перец. Доведите до кипения, накройте крышкой и варите 5-7 минут.
- Разложите горячий перец в стерилизованные баночки и залейте маринадом.
- Стерилизуйте заполненные банки в течение 5-7 минут. После этого закатайте их, переверните вверх дном и укутайте до полного остывания.