Такого вкусного перца вы еще не пробовали: идеальный рецепт консервации на зиму

По этому рецепту вы будете мариновать перец каждый год

Зимой хорошо иметь под рукой баночку ароматных маринованных овощей. Особенно, если это сладкий перец – яркий, сочный, подходящий к любым блюдам.

Этот проверенный годами рецепт не требует сложных ингредиентов и всегда получается безупречно. Такой перец отлично хранится всю зиму и станет идеальным дополнением к блюдам в холодное время года.

Рецептом поделились на YouTube-канале "Все буде смачно".

Ингредиенты:

Сладкий перец – 3 кг;

Вода – 1 л;

Сахар – 200 г;

Масло рафинированное – 200 мл;

Соль – 2 ст. л;

Чеснок – 2 головки;

Уксус — 160 мл;

Лавровый лист – 2 шт;

Душистый перец горошком — 6 шт.

Как приготовить сладкий маринованный перец на зиму