Готуйте одразу дві порції: цей салат з баклажанів розлітається зі столу моментально

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації

Готується за 15 хвилин
Готується за 15 хвилин. Фото Pinterest

Простий у приготуванні, проте дуже смачний салат

Якщо ви вже готували закуску з запечених баклажанів, спробуйте додати різноманітності у ваше щоденне меню і приготуйте з баклажанів салат. Завдяки додаванню соковитих помідорів та солонуватого сиру страва виходить дуже апетитною та смачною. До того ж готувати його дуже просто.

Рецептом поділились на сторінці в TikTok Cooking_With_Love.

Інгредієнти:

  • Баклажани — 2 шт.
  • Крохмаль — 2 ст. л.
  • Помідори — 4 шт.
  • Петрушка — 1 пучок
  • Сир фета — 150 г

Для соусу:

  • Оливкова олія — 2 ст. л.
  • Гірчиця в зернах — 1 ч. л.
  • Часник — 1 зубчик
  • Сіль, перець — до свого смаку

Як приготувати салат з баклажанів

  1. Баклажани нарізаємо на шматочки середнього розміру, посипаємо сіллю, а потім змішуємо з крохмалем.
  2. Обсмажуємо баклажани у великій кількості олії, а потім викладаємо на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
  3. Помідори нарізаємо на середні шматки.
  4. Баклажани і помідори складаємо в одну миску, додаємо нарізану зелень та подрібнений сир.
  5. Змішуємо всі інгредієнти для соусу, заправляємо салат та перемішуємо.
