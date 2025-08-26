Готуйте одразу дві порції: цей салат з баклажанів розлітається зі столу моментально
-
-
Простий у приготуванні, проте дуже смачний салат
Якщо ви вже готували закуску з запечених баклажанів, спробуйте додати різноманітності у ваше щоденне меню і приготуйте з баклажанів салат. Завдяки додаванню соковитих помідорів та солонуватого сиру страва виходить дуже апетитною та смачною. До того ж готувати його дуже просто.
Рецептом поділились на сторінці в TikTok Cooking_With_Love.
Інгредієнти:
- Баклажани — 2 шт.
- Крохмаль — 2 ст. л.
- Помідори — 4 шт.
- Петрушка — 1 пучок
- Сир фета — 150 г
Для соусу:
- Оливкова олія — 2 ст. л.
- Гірчиця в зернах — 1 ч. л.
- Часник — 1 зубчик
- Сіль, перець — до свого смаку
Як приготувати салат з баклажанів
- Баклажани нарізаємо на шматочки середнього розміру, посипаємо сіллю, а потім змішуємо з крохмалем.
- Обсмажуємо баклажани у великій кількості олії, а потім викладаємо на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.
- Помідори нарізаємо на середні шматки.
- Баклажани і помідори складаємо в одну миску, додаємо нарізану зелень та подрібнений сир.
- Змішуємо всі інгредієнти для соусу, заправляємо салат та перемішуємо.