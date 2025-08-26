Готуйте одразу дві порції: цей салат з баклажанів розлітається зі столу моментально

Простий у приготуванні, проте дуже смачний салат

Якщо ви вже готували закуску з запечених баклажанів, спробуйте додати різноманітності у ваше щоденне меню і приготуйте з баклажанів салат. Завдяки додаванню соковитих помідорів та солонуватого сиру страва виходить дуже апетитною та смачною. До того ж готувати його дуже просто.

Рецептом поділились на сторінці в TikTok Cooking_With_Love.

Інгредієнти:

Баклажани — 2 шт.

Крохмаль — 2 ст. л.

Помідори — 4 шт.

Петрушка — 1 пучок

Сир фета — 150 г

Для соусу:

Оливкова олія — 2 ст. л.

Гірчиця в зернах — 1 ч. л.

Часник — 1 зубчик

Сіль, перець — до свого смаку

Як приготувати салат з баклажанів