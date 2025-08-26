Цю закуску з запечених баклажанів та перцю будете їсти ложками: найпростіший рецепт без мороки

Дуже просто і дуже смачно

Раніше ми вже ділилися з вами рецептом баклажанів у кисло-солодкому соусі. А тепер пропонуємо приготувати ще один простий і водночас дуже смачний варіант закуски — з запечених баклажанів та перцю. Вона ідеально підійде для тих випадків, коли хочеться чогось легкого, ароматного й без зайвого клопоту на кухні. Особливо смачно їсти таку закуску зі свіжим хлібом.

Рецептом цієї смачної страви поділилась на своїй сторінці в Instagram кулінарна блогерка foodblog_kristi.

Інгредієнти:

баклажани 1-2 шт;

перець 1-2 шт;

часник 3 зубчики;

петрушка;

лимонний сік 1 ст.л;

рослинна олія;

сіль, перець.

Як приготувати закуску з запечених овочів