Цю закуску з запечених баклажанів та перцю будете їсти ложками: найпростіший рецепт без мороки
-
-
Дуже просто і дуже смачно
Раніше ми вже ділилися з вами рецептом баклажанів у кисло-солодкому соусі. А тепер пропонуємо приготувати ще один простий і водночас дуже смачний варіант закуски — з запечених баклажанів та перцю. Вона ідеально підійде для тих випадків, коли хочеться чогось легкого, ароматного й без зайвого клопоту на кухні. Особливо смачно їсти таку закуску зі свіжим хлібом.
Рецептом цієї смачної страви поділилась на своїй сторінці в Instagram кулінарна блогерка foodblog_kristi.
Інгредієнти:
- баклажани 1-2 шт;
- перець 1-2 шт;
- часник 3 зубчики;
- петрушка;
- лимонний сік 1 ст.л;
- рослинна олія;
- сіль, перець.
Як приготувати закуску з запечених овочів
- Баклажан розрізати навпіл, зробити розрізи. Посолити і залишити на 10 хвилин, потім промити, прибрати зайву вологу паперовим рушником.
- Викласти у чашу мультипечі, полити олією, туди ж покласти перець. Готувати при 180 градусах 25-30 хвилин, періодично перевертати (якщо запікаєте у духовці, то хвилин 40 при 190 градусах).
- Перекласти овочі в тарілку, накрити плівкою і залишити до охолодження.
- Зняти шкірку з овочів, перець почистити від кісточок.
- Подрібнити овочі ножем, перекласти в тарілку. Додати петрушку, часник, сіль, перець, лимонний сік і рослинну олію.