Цю закуску з запечених баклажанів та перцю будете їсти ложками: найпростіший рецепт без мороки

Наталя Граковська
Рецепт закуски з баклажанів і перцю
Рецепт закуски з баклажанів і перцю

Дуже просто і дуже смачно

Раніше ми вже ділилися з вами рецептом баклажанів у кисло-солодкому соусі. А тепер пропонуємо приготувати ще один простий і водночас дуже смачний варіант закуски — з запечених баклажанів та перцю. Вона ідеально підійде для тих випадків, коли хочеться чогось легкого, ароматного й без зайвого клопоту на кухні. Особливо смачно їсти таку закуску зі свіжим хлібом.

Рецептом цієї смачної страви поділилась на своїй сторінці в Instagram кулінарна блогерка foodblog_kristi.

Інгредієнти:

  • баклажани 1-2 шт;
  • перець 1-2 шт;
  • часник 3 зубчики;
  • петрушка;
  • лимонний сік 1 ст.л;
  • рослинна олія;
  • сіль, перець.

Як приготувати закуску з запечених овочів

  1. Баклажан розрізати навпіл, зробити розрізи. Посолити і залишити на 10 хвилин, потім промити, прибрати зайву вологу паперовим рушником.
  2. Викласти у чашу мультипечі, полити олією, туди ж покласти перець. Готувати при 180 градусах 25-30 хвилин, періодично перевертати (якщо запікаєте у духовці, то хвилин 40 при 190 градусах).
  3. Перекласти овочі в тарілку, накрити плівкою і залишити до охолодження.
  4. Зняти шкірку з овочів, перець почистити від кісточок.
  5. Подрібнити овочі ножем, перекласти в тарілку. Додати петрушку, часник, сіль, перець, лимонний сік і рослинну олію.
