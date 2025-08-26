Готовьте сразу две порции: этот салат из баклажанов разлетается со стола моментально
Простой в приготовлении, но очень вкусный салат
Если вы готовили закуску из запеченных баклажанов, попробуйте добавить разнообразие в ваше ежедневное меню и приготовьте из баклажанов салат. Благодаря добавлению сочных помидоров и солоноватого сыра блюдо получается очень аппетитным и вкусным. К тому же, готовить его очень просто.
Рецептом поделились на странице TikTok Cooking_With_Love.
Ингредиенты:
- Баклажаны – 2 шт.
- Крахмал — 2 ст. л.
- Помидоры – 4 шт.
- Петрушка — 1 пучок
- Сыр фета — 150 г
Для соуса:
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Горчица в зернах – 1 ч. л.
- Чеснок — 1 зубчик
- Соль, перец — по своему вкусу
Как приготовить салат из баклажанов
- Баклажаны нарезаем на кусочки среднего размера, посыпаем солью, а затем смешиваем с крахмалом.
- Обжариваем баклажаны в большом количестве масла, а затем выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
- Помидоры нарезаем на средние кусочки.
- Баклажаны и помидоры складываем в одну миску, добавляем нарезанную зелень и измельченный сыр.
- Смешиваем все ингредиенты для соуса, заправляем салат и перемешиваем.