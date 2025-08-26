Готовьте сразу две порции: этот салат из баклажанов разлетается со стола моментально

Простой в приготовлении, но очень вкусный салат

Если вы готовили закуску из запеченных баклажанов, попробуйте добавить разнообразие в ваше ежедневное меню и приготовьте из баклажанов салат. Благодаря добавлению сочных помидоров и солоноватого сыра блюдо получается очень аппетитным и вкусным. К тому же, готовить его очень просто.

Рецептом поделились на странице TikTok Cooking_With_Love.

Ингредиенты:

Баклажаны – 2 шт.

Крахмал — 2 ст. л.

Помидоры – 4 шт.

Петрушка — 1 пучок

Сыр фета — 150 г

Для соуса:

Оливковое масло – 2 ст. л.

Горчица в зернах – 1 ч. л.

Чеснок — 1 зубчик

Соль, перец — по своему вкусу

Как приготовить салат из баклажанов