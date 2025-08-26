Укр

Готовьте сразу две порции: этот салат из баклажанов разлетается со стола моментально

Наталья Граковская
Готовится за 15 минут
Готовится за 15 минут. Фото Pinterest

Простой в приготовлении, но очень вкусный салат

Если вы готовили закуску из запеченных баклажанов, попробуйте добавить разнообразие в ваше ежедневное меню и приготовьте из баклажанов салат. Благодаря добавлению сочных помидоров и солоноватого сыра блюдо получается очень аппетитным и вкусным. К тому же, готовить его очень просто.

Рецептом поделились на странице TikTok Cooking_With_Love.

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 2 шт.
  • Крахмал — 2 ст. л.
  • Помидоры – 4 шт.
  • Петрушка — 1 пучок
  • Сыр фета — 150 г

Для соуса:

  • Оливковое масло – 2 ст. л.
  • Горчица в зернах – 1 ч. л.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Соль, перец — по своему вкусу

Как приготовить салат из баклажанов

  1. Баклажаны нарезаем на кусочки среднего размера, посыпаем солью, а затем смешиваем с крахмалом.
  2. Обжариваем баклажаны в большом количестве масла, а затем выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
  3. Помидоры нарезаем на средние кусочки.
  4. Баклажаны и помидоры складываем в одну миску, добавляем нарезанную зелень и измельченный сыр.
  5. Смешиваем все ингредиенты для соуса, заправляем салат и перемешиваем.
