К чаю или кофе: это печенье с яблоками и корицей станет идеальной выпечкой на каждый день

Минимум усилий, максимум вкуса

Мы делились с вами рецептом тертого пирога с яблоками, но если хочется чего-нибудь новенького – попробуйте это нежное печенье с яблочной начинкой. Оно получается мягким, с легкой кислинкой и ароматом корицы. Такое печенье идеально подходит к горячему чаю или кофе в прохладные осенние дни.

Рецептом на своем YouTube-канале поделилась Лилия Цвит.

Ингредиенты:

Мука – 300 г;

Масло — 200 г;

Творог – 100 г;

Яблоки – 2-3 шт;

Сахар – 70 г;

Корица – 2-3 ч.л.

Как приготовить печенье с яблочной начинкой