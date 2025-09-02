Укр

К чаю или кофе: это печенье с яблоками и корицей станет идеальной выпечкой на каждый день

Наталья Граковская
Печенье с яблоками просто тает во рту
Минимум усилий, максимум вкуса

Мы делились с вами рецептом тертого пирога с яблоками, но если хочется чего-нибудь новенького – попробуйте это нежное печенье с яблочной начинкой. Оно получается мягким, с легкой кислинкой и ароматом корицы. Такое печенье идеально подходит к горячему чаю или кофе в прохладные осенние дни.

Рецептом на своем YouTube-канале поделилась Лилия Цвит.

Ингредиенты:

Мука – 300 г;

Масло — 200 г;

Творог – 100 г;

Яблоки – 2-3 шт;

Сахар – 70 г;

Корица – 2-3 ч.л.

Как приготовить печенье с яблочной начинкой

  1. К муке добавить нарезанное кубиками холодное масло. Растереть до образования песочной крошки.
  2. Добавить творог и замесить тесто.
  3. Завернуть тесто в пищевую пленку и поставить в холодильник на один час.
  4. Очистить яблоки и нарезать их тонкими ломтиками (примерно 0.5 см).
  5. Разделить тесто на две части и раскатать каждую до толщины примерно 0.5 см.
  6. С помощью стакана вырезать из теста кружочки диаметром 7-8 см.
  7. На каждый кружочек положить немного сахара и корицы, затем — кусочек яблока.
  8. Накрыть яблоко второй половиной кружочка, формируя печенье.
  9. Выложить печенье на противень, застеленный пергаментом. Выпекать в разогретой до 170°C духовке примерно 25 минут, пока печенье не подрумянится.
  10. По желанию, посыпать готовое печенье сахарной пудрой.
