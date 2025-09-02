К чаю или кофе: это печенье с яблоками и корицей станет идеальной выпечкой на каждый день
Минимум усилий, максимум вкуса
Мы делились с вами рецептом тертого пирога с яблоками, но если хочется чего-нибудь новенького – попробуйте это нежное печенье с яблочной начинкой. Оно получается мягким, с легкой кислинкой и ароматом корицы. Такое печенье идеально подходит к горячему чаю или кофе в прохладные осенние дни.
Рецептом на своем YouTube-канале поделилась Лилия Цвит.
Ингредиенты:
Мука – 300 г;
Масло — 200 г;
Творог – 100 г;
Яблоки – 2-3 шт;
Сахар – 70 г;
Корица – 2-3 ч.л.
Как приготовить печенье с яблочной начинкой
- К муке добавить нарезанное кубиками холодное масло. Растереть до образования песочной крошки.
- Добавить творог и замесить тесто.
- Завернуть тесто в пищевую пленку и поставить в холодильник на один час.
- Очистить яблоки и нарезать их тонкими ломтиками (примерно 0.5 см).
- Разделить тесто на две части и раскатать каждую до толщины примерно 0.5 см.
- С помощью стакана вырезать из теста кружочки диаметром 7-8 см.
- На каждый кружочек положить немного сахара и корицы, затем — кусочек яблока.
- Накрыть яблоко второй половиной кружочка, формируя печенье.
- Выложить печенье на противень, застеленный пергаментом. Выпекать в разогретой до 170°C духовке примерно 25 минут, пока печенье не подрумянится.
- По желанию, посыпать готовое печенье сахарной пудрой.