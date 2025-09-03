Помідори з цибулею на зиму: рецепт без стерилізації
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Готується дуже просто
Існує безліч способів заготовити помідори на зиму — з пряними травами, часником, у власному соку чи навіть із медом. Але якщо потрібен найпростіший варіант без стерилізації, цей рецепт саме для вас. Помідори виходять ароматними, з легкою кислинкою і ніжним смаком.
Рецептом на каналі в YouTube поділилась блогерка Марія Щербак.
Інгредієнти:
- Помідори 500 г;
- Цибуля 1 шт;
- Лавровий лист;
- Петрушка;
- Перець чорний;
- Цукор 5 ч.л;
- Сіль 2 ч.л;
- Оцет 9% 5 ч.л.
Як закрити помідори з цибулею на зиму
- Помідори добре помийте. Цибулю почистьте та наріжте кільцями.
- На дно кожної банки покладіть парасольку кропу.
- Викладіть помідори, чергуючи їх з кільцями цибулі. Додайте трохи свіжої петрушки.
- Залийте помідори окропом.
- Накрийте банки кришками і залиште на 15-20 хвилин.
- Злийте воду з банок в окрему каструлю, додайте цукор, сіль та оцет. Доведіть маринад до кипіння.
- Покладіть в кожну банку по одному лавровому листу та кілька горошин чорного перцю.
- Залийте помідори гарячим, киплячим маринадом.
- Закрутіть банки кришками.
- Накрийте банки теплою ковдрою або рушником до повного охолодження.