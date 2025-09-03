Помідори з цибулею на зиму: рецепт без стерилізації

Готується дуже просто

Існує безліч способів заготовити помідори на зиму — з пряними травами, часником, у власному соку чи навіть із медом. Але якщо потрібен найпростіший варіант без стерилізації, цей рецепт саме для вас. Помідори виходять ароматними, з легкою кислинкою і ніжним смаком.

Рецептом на каналі в YouTube поділилась блогерка Марія Щербак.

Інгредієнти:

Помідори 500 г;

Цибуля 1 шт;

Лавровий лист;

Петрушка;

Перець чорний;

Цукор 5 ч.л;

Сіль 2 ч.л;

Оцет 9% 5 ч.л.

Як закрити помідори з цибулею на зиму