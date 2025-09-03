Рус

Помідори з цибулею на зиму: рецепт без стерилізації

Наталя Граковська
Неймовірно смачні помідори
Готується дуже просто

Існує безліч способів заготовити помідори на зиму — з пряними травами, часником, у власному соку чи навіть із медом. Але якщо потрібен найпростіший варіант без стерилізації, цей рецепт саме для вас. Помідори виходять ароматними, з легкою кислинкою і ніжним смаком.

Рецептом на каналі в YouTube поділилась блогерка Марія Щербак.

Інгредієнти:

  • Помідори 500 г;
  • Цибуля 1 шт;
  • Лавровий лист;
  • Петрушка;
  • Перець чорний;
  • Цукор 5 ч.л;
  • Сіль 2 ч.л;
  • Оцет 9% 5 ч.л.

Як закрити помідори з цибулею на зиму

  1. Помідори добре помийте. Цибулю почистьте та наріжте кільцями.
  2. На дно кожної банки покладіть парасольку кропу.
  3. Викладіть помідори, чергуючи їх з кільцями цибулі. Додайте трохи свіжої петрушки.
  4. Залийте помідори окропом.
  5. Накрийте банки кришками і залиште на 15-20 хвилин.
  6. Злийте воду з банок в окрему каструлю, додайте цукор, сіль та оцет. Доведіть маринад до кипіння.
  7. Покладіть в кожну банку по одному лавровому листу та кілька горошин чорного перцю.
  8. Залийте помідори гарячим, киплячим маринадом.
  9. Закрутіть банки кришками.
  10. Накрийте банки теплою ковдрою або рушником до повного охолодження.
