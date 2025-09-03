Укр

Помидоры с луком на зиму: рецепт без стерилизации

Наталья Граковская
Невероятно вкусные помидоры
Невероятно вкусные помидоры. Фото Скриншот YouTube

Готовится очень просто

Существует множество способов заготовить помидоры на зиму – с пряными травами, чесноком, в собственном соке или даже с медом. Но если нужен простой вариант без стерилизации, этот рецепт именно для вас. Помидоры получаются ароматными, с легкой кислинкой и нежным вкусом.

Рецептом на канале в YouTube поделилась блоггер Мария Щербак.

Ингредиенты:

  • Помидоры 500 г;
  • Лук 1 шт;
  • Лавровый лист;
  • Петрушка;
  • Перец черный;
  • Сахар 5 ч.л;
  • Соль 2 ч.л;
  • Уксус 9% 5 ч.л.

Как закрыть помидоры с луком на зиму

  1. Помидоры хорошо промойте. Лук почистите и нарежьте колечками.
  2. На дно каждой банки положите зонтик укропа.
  3. Выложите помидоры, чередуя их с кольцами лука. Добавьте немного свежей петрушки.
  4. Залейте помидоры кипятком.
  5. Накройте банки крышками и оставьте на 15-20 минут.
  6. Слейте воду из банок в отдельную кастрюлю, добавьте сахар, соль и уксус. Доведите маринад до кипения.
  7. Положите в каждую банку по одному лавровому листу и несколько горошин черного перца.
  8. Залейте помидоры горячим кипящим маринадом.
  9. Закрутите банки крышками.
  10. Накройте банки теплым одеялом или полотенцем до полного охлаждения.
#Помидоры #Рецепты #Лук #Консервация