Помидоры с луком на зиму: рецепт без стерилизации
Читати українською
Готовится очень просто
Существует множество способов заготовить помидоры на зиму – с пряными травами, чесноком, в собственном соке или даже с медом. Но если нужен простой вариант без стерилизации, этот рецепт именно для вас. Помидоры получаются ароматными, с легкой кислинкой и нежным вкусом.
Рецептом на канале в YouTube поделилась блоггер Мария Щербак.
Ингредиенты:
- Помидоры 500 г;
- Лук 1 шт;
- Лавровый лист;
- Петрушка;
- Перец черный;
- Сахар 5 ч.л;
- Соль 2 ч.л;
- Уксус 9% 5 ч.л.
Как закрыть помидоры с луком на зиму
- Помидоры хорошо промойте. Лук почистите и нарежьте колечками.
- На дно каждой банки положите зонтик укропа.
- Выложите помидоры, чередуя их с кольцами лука. Добавьте немного свежей петрушки.
- Залейте помидоры кипятком.
- Накройте банки крышками и оставьте на 15-20 минут.
- Слейте воду из банок в отдельную кастрюлю, добавьте сахар, соль и уксус. Доведите маринад до кипения.
- Положите в каждую банку по одному лавровому листу и несколько горошин черного перца.
- Залейте помидоры горячим кипящим маринадом.
- Закрутите банки крышками.
- Накройте банки теплым одеялом или полотенцем до полного охлаждения.