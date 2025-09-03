Помидоры с луком на зиму: рецепт без стерилизации

Готовится очень просто

Существует множество способов заготовить помидоры на зиму – с пряными травами, чесноком, в собственном соке или даже с медом. Но если нужен простой вариант без стерилизации, этот рецепт именно для вас. Помидоры получаются ароматными, с легкой кислинкой и нежным вкусом.

Рецептом на канале в YouTube поделилась блоггер Мария Щербак.

Ингредиенты:

Помидоры 500 г;

Лук 1 шт;

Лавровый лист;

Петрушка;

Перец черный;

Сахар 5 ч.л;

Соль 2 ч.л;

Уксус 9% 5 ч.л.

Как закрыть помидоры с луком на зиму