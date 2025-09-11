Осіння шарлотка без борошна та цукру: смачний рецепт, що не зашкодить фігурі (відео)

Просто пальчики оближете!

Шарлотка — це одна з найулюбленіших домашніх випічок, яка асоціюється з теплом, затишком і ароматом свіжих яблук. У класичному варіанті її готують на борошні, яйцях та цукрі, тож десерт виходить пухким і солодким. Але сьогодні ми пропонуємо зовсім інший, дієтичний варіант шарлотки — без борошна та рафінованого цукру.

Завдяки вівсянці, яблукам і ніжному аромату кориці вона залишається такою ж смачною, але стає більш корисною та легкою. Ідеальний рецепт для тих, хто хоче потішити себе десертом навіть під час дієти! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nataliya_mogilevskaya".

Як приготувати дієтичну "Шарлотку"

Інгредієнти

яблука середнього розміру — 2 шт.;

вівсянка довгого варіння — 125 г;

вода — 125 мл;

мед — 75 г;

псиліум — 5 г (за бажанням);

кориця — 0,5 ч. л.;

сода — на кінчику ложки;

лимонний сік — 1 ст. л.;

олія рослинна — 15 мл.

Спосіб приготування: