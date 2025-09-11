Рус

Осіння шарлотка без борошна та цукру: смачний рецепт, що не зашкодить фігурі (відео)

Марія Швець
Смачна та корисна страва
Смачна та корисна страва

Просто пальчики оближете!

Шарлотка — це одна з найулюбленіших домашніх випічок, яка асоціюється з теплом, затишком і ароматом свіжих яблук. У класичному варіанті її готують на борошні, яйцях та цукрі, тож десерт виходить пухким і солодким. Але сьогодні ми пропонуємо зовсім інший, дієтичний варіант шарлотки — без борошна та рафінованого цукру.

Завдяки вівсянці, яблукам і ніжному аромату кориці вона залишається такою ж смачною, але стає більш корисною та легкою. Ідеальний рецепт для тих, хто хоче потішити себе десертом навіть під час дієти!

Як приготувати дієтичну "Шарлотку"

Інгредієнти

  • яблука середнього розміру — 2 шт.;
  • вівсянка довгого варіння — 125 г;
  • вода — 125 мл;
  • мед — 75 г;
  • псиліум — 5 г (за бажанням);
  • кориця — 0,5 ч. л.;
  • сода — на кінчику ложки;
  • лимонний сік — 1 ст. л.;
  • олія рослинна — 15 мл.

Спосіб приготування:

  1. Подрібнити вівсянку у блендері до стану борошна.
  2. Нарізати яблука тонкими шматочками та збризнути лимонним соком.
  3. Змішати сухі інгредієнти: вівсянку, псиліум, корицю, соду та дрібку солі.
  4. Додати воду, олію та мед, швидко вимішати тісто.
  5. Змастити форму олією, викласти частину тіста, яблука, потім знову тісто й яблука.
  6. Випікати при 180 °С близько 50 хвилин, перевірити готовність.
