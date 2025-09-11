Осіння шарлотка без борошна та цукру: смачний рецепт, що не зашкодить фігурі (відео)
-
-
Просто пальчики оближете!
Шарлотка — це одна з найулюбленіших домашніх випічок, яка асоціюється з теплом, затишком і ароматом свіжих яблук. У класичному варіанті її готують на борошні, яйцях та цукрі, тож десерт виходить пухким і солодким. Але сьогодні ми пропонуємо зовсім інший, дієтичний варіант шарлотки — без борошна та рафінованого цукру.
Завдяки вівсянці, яблукам і ніжному аромату кориці вона залишається такою ж смачною, але стає більш корисною та легкою. Ідеальний рецепт для тих, хто хоче потішити себе десертом навіть під час дієти! Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nataliya_mogilevskaya".
Як приготувати дієтичну "Шарлотку"
Інгредієнти
- яблука середнього розміру — 2 шт.;
- вівсянка довгого варіння — 125 г;
- вода — 125 мл;
- мед — 75 г;
- псиліум — 5 г (за бажанням);
- кориця — 0,5 ч. л.;
- сода — на кінчику ложки;
- лимонний сік — 1 ст. л.;
- олія рослинна — 15 мл.
Спосіб приготування:
- Подрібнити вівсянку у блендері до стану борошна.
- Нарізати яблука тонкими шматочками та збризнути лимонним соком.
- Змішати сухі інгредієнти: вівсянку, псиліум, корицю, соду та дрібку солі.
- Додати воду, олію та мед, швидко вимішати тісто.
- Змастити форму олією, викласти частину тіста, яблука, потім знову тісто й яблука.
- Випікати при 180 °С близько 50 хвилин, перевірити готовність.