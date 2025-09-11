Укр

Осенняя "Шарлотка" без муки и сахара: вкусный рецепт, который не навредит фигуре (видео)

Мария Швец
Читати українською
Вкусное и полезное блюдо
Вкусное и полезное блюдо

Просто пальчики оближете!

"Шарлотка" – это одна из самых любимых домашних выпечок, которая ассоциируется с теплом, уютом и ароматом свежих яблок. В классическом варианте ее готовят на муке, яйцах и сахаре, так что десерт получается рыхлым и сладким. Но сегодня мы предлагаем совсем другой, диетический вариант "Шарлотки" – без муки и рафинированного сахара.

Благодаря овсянке, яблокам и нежному аромату корицы она остается такой же вкусной, но становится более полезной и легкой. Идеальный рецепт для тех, кто хочет порадовать себя десертом даже во время диеты! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nataliya_mogilevskaya".

Как приготовить диетическую "Шарлотку"

Ингредиенты

  • яблоки среднего размера – 2 шт.;
  • овсянка долгой варки — 125 г;
  • вода — 125 мл;
  • мед — 75 г;
  • псилиум – 5 г (по желанию);
  • корица – 0,5 ч. л.;
  • сода – на кончике ложки;
  • лимонный сок – 1 ст. л.;
  • масло растительное – 15 мл.

Способ приготовления:

  1. Измельчить овсянку в блендере до состояния муки.
  2. Нарезать яблоки тонкими кусочками и сбрызнуть лимонным соком.
  3. Смешать сухие ингредиенты: овсянку, псилиум, корицу, соду и щепотку соли.
  4. Добавить воду, растительное масло и мед, быстро вымешать тесто.
  5. Смазать форму растительным маслом, выложить часть теста, яблоки, затем снова тесто и яблоки.
  6. Выпекать при 180 С около 50 минут, проверить готовность.
