Осенняя "Шарлотка" без муки и сахара: вкусный рецепт, который не навредит фигуре (видео)
Читати українською
Просто пальчики оближете!
"Шарлотка" – это одна из самых любимых домашних выпечок, которая ассоциируется с теплом, уютом и ароматом свежих яблок. В классическом варианте ее готовят на муке, яйцах и сахаре, так что десерт получается рыхлым и сладким. Но сегодня мы предлагаем совсем другой, диетический вариант "Шарлотки" – без муки и рафинированного сахара.
Благодаря овсянке, яблокам и нежному аромату корицы она остается такой же вкусной, но становится более полезной и легкой. Идеальный рецепт для тех, кто хочет порадовать себя десертом даже во время диеты! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nataliya_mogilevskaya".
Как приготовить диетическую "Шарлотку"
Ингредиенты
- яблоки среднего размера – 2 шт.;
- овсянка долгой варки — 125 г;
- вода — 125 мл;
- мед — 75 г;
- псилиум – 5 г (по желанию);
- корица – 0,5 ч. л.;
- сода – на кончике ложки;
- лимонный сок – 1 ст. л.;
- масло растительное – 15 мл.
Способ приготовления:
- Измельчить овсянку в блендере до состояния муки.
- Нарезать яблоки тонкими кусочками и сбрызнуть лимонным соком.
- Смешать сухие ингредиенты: овсянку, псилиум, корицу, соду и щепотку соли.
- Добавить воду, растительное масло и мед, быстро вымешать тесто.
- Смазать форму растительным маслом, выложить часть теста, яблоки, затем снова тесто и яблоки.
- Выпекать при 180 С около 50 минут, проверить готовность.