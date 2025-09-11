Осенняя "Шарлотка" без муки и сахара: вкусный рецепт, который не навредит фигуре (видео)

Просто пальчики оближете!

"Шарлотка" – это одна из самых любимых домашних выпечок, которая ассоциируется с теплом, уютом и ароматом свежих яблок. В классическом варианте ее готовят на муке, яйцах и сахаре, так что десерт получается рыхлым и сладким. Но сегодня мы предлагаем совсем другой, диетический вариант "Шарлотки" – без муки и рафинированного сахара.

Благодаря овсянке, яблокам и нежному аромату корицы она остается такой же вкусной, но становится более полезной и легкой. Идеальный рецепт для тех, кто хочет порадовать себя десертом даже во время диеты! Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nataliya_mogilevskaya".

Как приготовить диетическую "Шарлотку"

Ингредиенты

яблоки среднего размера – 2 шт.;

овсянка долгой варки — 125 г;

вода — 125 мл;

мед — 75 г;

псилиум – 5 г (по желанию);

корица – 0,5 ч. л.;

сода – на кончике ложки;

лимонный сок – 1 ст. л.;

масло растительное – 15 мл.

Способ приготовления: